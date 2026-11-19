Caos prenotazioni al Laboratorio Analisi, FdI: «Regione e Ares assenti, silenzio da Cacciotto e Di Nolfo»

«Prenotare un esame al Laboratorio Analisi dell’Ospedale Civile di Alghero è diventata un’impresa. Eppure basterebbero strumenti informatici ormai di uso comune, come un sistema di prenotazione online e piattaforme sicure per la trasmissione delle impegnative. Soluzioni semplici, realizzabili con risorse relativamente contenute, ma che la Regione e ARES continuano a non garantire». Così Fratelli d’Italia Alghero interviene sui disservizi segnalati dagli utenti.

«Il Laboratorio deve gestire 60-70 prenotazioni al giorno attraverso un operatore telefonico disponibile appena due ore. Telefoni occupati, cittadini impossibilitati a prenotare e difficoltà nella trasmissione della documentazione sanitaria sono il risultato di carenze tecnologiche e organizzative che penalizzano pesantemente il servizio. Sia chiaro: le responsabilità non sono del Laboratorio Analisi né del suo personale, che continua a lavorare con professionalità, dedizione e spirito di sacrificio, facendo anche più di quanto sarebbe loro richiesto. È inaccettabile che questi operatori diventino il bersaglio delle proteste dei cittadini, quando le responsabilità sono di chi dovrebbe fornire loro gli strumenti necessari per lavorare».

«La responsabilità politica è della Regione e della presidente Todde, che ha assunto anche l’interim della Sanità. Dopo tante promesse di efficienza e riorganizzazione, non si riescono a garantire neppure strumenti informatici essenziali. Se non si risolvono problemi così semplici, quali risposte possono aspettarsi i sardi sulle grandi emergenze sanitarie?».

«E dove sono oggi Cacciotto e Di Nolfo? Quando governava il centrodestra denunciavano ogni criticità della sanità. Oggi, davanti ai disservizi che riguardano i cittadini di Alghero, preferiscono tacere. Evidentemente la sanità diventa un problema soltanto quando governano gli altri».

«Chiediamo alla Regione e ad ARES di intervenire immediatamente. Non servono grandi investimenti, ma attenzione e capacità amministrativa. Non si può chiedere al personale di supplire alle inefficienze regionali né scaricare sui cittadini il prezzo di queste carenze. La sanità ha bisogno di risposte concrete, non di altre promesse».