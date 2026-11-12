Caos Capodanno, i Riformatori tendono la mano: “Subito un tavolo tra maggioranza e opposizione”

Nuovo intervento politico ad Alghero dopo l’esito negativo della procedura di gara per l’organizzazione del Capodanno. A prendere posizione è il direttivo cittadino dei Riformatori Sardi, che in una nota critica l’operato del sindaco Raimondo Cacciotto e del presidente della Fondazione Alghero, Graziano Porcu, avanzando al contempo la proposta di un tavolo condiviso tra tutte le forze consiliari.

“Tre milioni di euro dalla Regione, altri 500 mila euro di compartecipazione comunale, una diretta televisiva nazionale, collegamenti con le piazze della Sardegna e una straordinaria opportunità di promozione turistica. Era questo il grande progetto con cui il sindaco Raimondo Cacciotto e il presidente della Fondazione Alghero Graziano Porcu avevano presentato il Capodanno 2027”, esordiscono i Riformatori nel documento. “Oggi, a meno di cinquanta giorni dalla notte di San Silvestro, il risultato è una gara deserta e una città che non sa ancora chi organizzerà l’evento principale”.

Il direttivo entra poi nel merito della gestione amministrativa: “Siamo di fronte a quello che appare come un grave caso di incapacità amministrativa e mancanza di programmazione. Basta rileggere le dichiarazioni dei protagonisti del 2 settembre scorso per capirlo. Porcu assicurava che la Fondazione Alghero disponeva delle professionalità interne, dell’esperienza e delle competenze necessarie per affrontare la sfida, e Cacciotto presentava l’iniziativa come una straordinaria occasione per la città, sposando senza riserve un progetto che avrebbe dovuto proiettare Alghero sulla ribalta nazionale”.

Nel comunicato si ripercorre quindi l’esito dell’11 novembre e le successive dichiarazioni dei vertici dell’ente: “Invece ieri, 11 novembre, il flop, la gara è andata deserta. Porcu ha immediatamente parlato di un piano B e persino di un piano C, sostenendo che Alghero non avrebbe avuto difficoltà a organizzare comunque un grande Capodanno. Solo che, alla luce dei fatti, le domande nascono spontanee: come ci si può fidare? Se la Fondazione disponeva di tutte quelle competenze, come si è arrivati a questo punto?”.

A preoccupare il partito sono ora le tempistiche ristrette per individuare un’alternativa: “Ora il rischio concreto è che la pezza finisca per essere peggio del buco. Con meno di cinquanta giorni a disposizione, qualsiasi soluzione alternativa dovrà fare i conti con tempi strettissimi e difficoltà organizzative”.

Da qui l’invito ai vertici cittadini e la proposta politica rivolta all’amministrazione: “Cacciotto e Porcu devono assumersi le proprie responsabilità e proprio per evitare di creare ulteriori danni per la città, proponiamo al sindaco di convocare immediatamente un incontro tra maggioranza e opposizione per condividere un programma di iniziative all’altezza delle aspettative e delle potenzialità di Alghero”.

“Se chi governa non è riuscito a gestire da solo questa operazione, abbia almeno la capacità di coinvolgere tutte le forze politiche in uno sforzo comune, nell’esclusivo interesse della città. È il momento di mettere da parte le appartenenze e lavorare insieme per salvare il Capodanno”, conclude il direttivo cittadino dei Riformatori Sardi.