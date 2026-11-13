Canile comunale, Tedde (FI): «Basta rinvii, Cacciotto porti l’acquisto in Consiglio»

Si accende il confronto politico sulla gestione delle politiche per il benessere animale. A intervenire è l’ex sindaco ed esponente di Forza Italia Marco Tedde, che punta il dito contro la Giunta guidata da Raimondo Cacciotto sul tema dell’acquisizione del canile comunale, criticando la recente presentazione delle nuove aree di sgambamento.

«Le nuove aree di sgambamento per cani non possono diventare il paravento dietro cui nascondere il mancato acquisto del canile comunale», afferma Tedde, sostenendo che la tutela degli animali si misura con decisioni strutturate e «non con gli annunci e le operazioni di comunicazione». Secondo l’esponente azzurro, l’amministrazione starebbe continuando a prendere tempo nonostante sussistano già tutte le condizioni per chiudere l’operazione: «La perizia è stata effettuata, le risorse sono disponibili e la città ha manifestato in maniera inequivocabile la propria volontà, con una raccolta di oltre ottomila firme».

Nel mirino di Tedde finisce in particolare l’iter amministrativo seguito dall’esecutivo cittadino. L’ex primo cittadino giudica infatti discutibile «il ricorso a incarichi professionali che, per come sono stati prospettati, appaiono assunti in palese violazione di legge, privi di contenuti concreti e di una reale capacità di risolvere la questione». Un moltiplicarsi di passaggi e approfondimenti che, a suo avviso, rischia di produrre un solo effetto: «Viene il sospetto che si cerchino percorsi alternativi non per arrivare all’acquisto, ma per evitarlo».

Tedde chiede quindi chiarezza al sindaco Cacciotto, invitandolo a spiegare pubblicamente eventuali ostacoli tecnici o giuridici oppure, in loro assenza, a portare subito la delibera in Aula. Ricordando che l’operazione si basa su un prezzo congruo definito da una perizia e sottolineando che «il risparmio di centomila euro rispetto alla stima iniziale non deve diventare un espediente comunicativo per nascondere il problema vero», l’esponente di Forza Italia sollecita un confronto immediato tra maggioranza e opposizione in Consiglio comunale: «Al canile servono certezze, non altra “gazzosa propagandistica”. E alla città serve una risposta, non l’ennesimo rinvio».