Campo sportivo di Santa Maria La Palma, il centrodestra attacca la Giunta: «Solo annunci, siamo ancora agli atti preliminari»

È scontro politico sulla riqualificazione del campo sportivo “Agostino Cataldi” di Santa Maria La Palma. I capigruppo di centrodestra — Tedde (Forza Italia), Salvatore (UDC), Pais (Lega), Cocco (Fratelli d’Italia), Fadda (Prima Alghero) e Caria (Riformatori) — intervengono con una nota critica nei confronti dell’amministrazione Cacciotto, accusandola di presentare come un risultato acquisito quello che, allo stato degli atti, è soltanto un primo passaggio preliminare. Secondo gli esponenti dell’opposizione, l’esecutivo «continua a confondere gli annunci con le realizzazioni» dedicando «paginate di giornale» a un intervento che si trova ancora all’inizio del percorso amministrativo.

Nel dettaglio, i capigruppo richiamano la deliberazione della Giunta comunale n. 384 dell’11 novembre 2026, evidenziando come l’atto abbia approvato «esclusivamente il Documento di indirizzo alla progettazione (DIP)». «Non un progetto esecutivo, non una gara d’appalto, non un affidamento dei lavori e tantomeno l’apertura di un cantiere», precisano i rappresentanti del centrodestra. A sostegno della loro posizione, citano il contenuto stesso della delibera, in cui si precisa che devono ancora essere affidati i servizi tecnici per la redazione del progetto esecutivo, il coordinamento della sicurezza e la direzione dei lavori, oltre alla necessità di inserire l’opera nell’aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici.

Per l’opposizione, dunque, si sceglie di «raccontare ai cittadini un’opera come se la sua realizzazione fosse ormai alle porte, spendendo spazio e risorse nella comunicazione invece di concentrarsi sull’avanzamento concreto dei procedimenti». «Il rischio è che anche questa riqualificazione finisca nel lungo elenco degli annunci ai quali non seguono, in tempi ragionevoli, i fatti», proseguono i capigruppo, aggiungendo che «conoscendo i ritardi e i percorsi amministrativi spesso tortuosi di questa Amministrazione, i cittadini rischiano di dover aspettare ancora a lungo prima di vedere concretamente riqualificato il campo Cataldi».

In chiusura, i firmatari rivolgono un invito diretto al sindaco Cacciotto e alla sua Giunta chiedendo «meno comunicati celebrativi, meno propaganda e più lavoro». «I cittadini non hanno bisogno di paginate di annunci, ma di progetti approvati, procedure concluse, cantieri aperti e opere consegnate», concludono, rimarcando che «amministrare significa realizzare, non limitarsi ad annunciare l’intenzione di farlo».