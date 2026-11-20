Campo da rugby di Maria Pia, l’opposizione: «Situazione divenuta una presa in giro»

Torna al centro del dibattito politico ad Alghero la gestione del campo da rugby di Maria Pia. A intervenire sono i consiglieri di opposizione Giovanna Caria (Riformatori Sardi), Marco Tedde (Forza Italia), Raffaele Salvatore (UDC), Michele Pais (Lega), Alessandro Cocco (Fratelli d’Italia) e Massimiliano Fadda (Prima Alghero), che puntano il dito contro l’amministrazione guidata dal sindaco Cacciotto a un anno dalla delibera sull’affidamento provvisorio dell’impianto all’Amatori Rugby Alghero.

Secondo i firmatari della nota, con la questione della scadenza dei dodici mesi il Comune non avrebbe ancora chiarito «con quale titolo la società possa utilizzare oggi la struttura e perché non venga garantito un calendario di allenamenti anche all’Alguer Rugby». Una condizione che i consiglieri definiscono senza mezzi termini: «La vicenda del campo da rugby di Maria Pia ha ormai superato ogni limite di tollerabilità» e «ha assunto i contorni di una vera e propria presa in giro».

Nel testo, i rappresentanti del centrodestra precisano che non intendono trasformare la questione in uno scontro tra società sportive: «Non è una battaglia tra due società sportive e non intendiamo farla diventare tale. Il campo di Maria Pia appartiene alla collettività e il Comune ha il dovere di garantirne l’utilizzo secondo criteri oggettivi, trasparenti e uguali per tutti».

I consiglieri contestano la possibilità che una società disponga stabilmente dell’impianto comunale — nonostante, come scrivono, «abbia pregresse pendenze che meritano incisivi chiarimenti» — mentre un’altra debba chiedere il permesso alla prima anche solo per allenarsi. «Il Comune non può delegare a un soggetto privato la decisione su chi abbia diritto a utilizzare un bene pubblico», affermano.

L’intervento richiama inoltre le posizioni espresse da alcuni esponenti della coalizione di maggioranza, citando il consigliere Occhioni e, in precedenza, Mulas e Colledanchise. Pur riconoscendo a questi ultimi «onestà intellettuale per aver sollevato una questione scomoda all’interno della propria maggioranza», l’opposizione chiede un passo ulteriore: «Adesso, però, chiediamo di essere conseguenti. Non basta intervenire pubblicamente, prendere le distanze e poi lasciare che tutto rimanga esattamente com’è. Pretendano dal sindaco una decisione, altrimenti anche le loro dichiarazioni finiranno per sembrare una recita utile soltanto a salvare la faccia davanti agli elettori».

In chiusura, i sei consiglieri chiedono che l’Alguer Rugby possa programmare i propri allenamenti e che l’Amatori svolga la propria attività «nel rispetto delle regole». Se esistono impedimenti concreti, sollecitano l’amministrazione a metterli «nero su bianco» e a spiegare come intenda superarli, aggiungendo che «viene inevitabilmente il sospetto che a impedire una soluzione non siano problemi amministrativi, ma equilibri politici e rapporti che nulla dovrebbero avere a che fare con lo sport e con la gestione del patrimonio comunale».