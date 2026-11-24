Calcio a 5, colpo esterno della Futsal FC Alghero: espugnato il campo del CUS Cagliari

È una vittoria dal peso specifico notevole quella conquistata dalla Futsal FC Alghero sul parquet del CUS Cagliari. Espugnare il campo di una formazione solida e lanciata come quella universitaria — che si presentava all’appuntamento forte del terzo posto in classifica — non è mai semplice, ma i catalani hanno saputo leggere i momenti della gara, soffrire quando serviva e colpire con lucidità nella ripresa.

L’avvio di gara ha il sapore della sfida ad alta intensità. La squadra di mister Tente affronta i primi minuti con una fase di studio, faticando inizialmente a sviluppare con continuità le proprie abituali trame offensive contro l’organizzazione dei padroni di casa. Il match resta vivo e combattuto, con ritmi accesi e poche sbavature concesse da entrambe le parti: all’intervallo il tabellone segna 1-1, con il gol algherese firmato da Catogno a fotografare l’equilibrio della prima frazione.

Nel secondo tempo la musica cambia radicalmente. Il quintetto algherese rientra in campo con un altro piglio, alza l’intensità e cambia ritmo, prendendo progressivamente il controllo del gioco. La maggiore fluidità nella manovra si traduce in occasioni costruite con pazienza e in una finalizzazione decisamente più concreta. A trascinare la Futsal FC Alghero nella seconda frazione sono la rete di De Los Santos e la doppietta di Abbadi, firme pesanti che certificano la crescita del gruppo nei momenti decisivi dell’incontro.

Oltre ai tre punti conquistati su un campo complicato, la vittoria contro il CUS Cagliari rappresenta una preziosa iniezione di fiducia per l’ambiente giallorosso: un segnale di maturità e compattezza che permette alla squadra di mister Tente di preparare al meglio i prossimi impegni stagionali.

Ottime notizie arrivano infine anche dal settore giovanile: vittoria senza discussioni per l’Under 19, che sul parquet amico del PalaManchia travolge per 20-0 il Domus Perdaxius, confermando l’ottimo percorso di crescita dei ragazzi guidati da mister Neri.