Cagliari, paura nella notte sull’Asse mediano: a fuoco tre autocisterne vicino a un distributore

Notte di apprensione a Cagliari per un vasto rogo divampato poco dopo le 23 lungo l’Asse mediano, nel tratto compreso tra gli svincoli per via Cadello e l’ospedale Brotzu. Le fiamme hanno coinvolto tre autocisterne utilizzate per il trasporto di carburante, parcheggiate a vuoto in un piazzale recintato adiacente a una stazione di servizio.

L’allarme è scattato dopo che diversi residenti della zona e alcuni automobilisti in transito hanno avvertito forti boati — verosimilmente riconducibili allo scoppio degli pneumatici dei mezzi pesanti — e notato una densa colonna di fumo alzarsi in cielo.

Sul luogo dell’incendio sono intervenute più squadre dei vigili del fuoco, impegnate per diverse ore nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Il tempestivo lavoro dei pompieri ha permesso di circoscrivere il fronte del fuoco, impedendo che il rogo si propagasse alle pompe dell’impianto di rifornimento attiguo con conseguenze ben più gravi.

Sull’accaduto hanno avviato gli accertamenti i carabinieri, che hanno delimitato l’area per i rilievi di rito. Le cause dell’incendio restano al momento da chiarire, ma gli investigatori non tralasciano alcuna ipotesi, compresa quella di un gesto doloso. Un contributo determinante per ricostruire l’esatta dinamica potrebbe arrivare dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza installati nell’area, già al vaglio degli inquirenti.