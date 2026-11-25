Cacciotto sulle recenti dichiarazioni di Colledanchise: “Le istituzioni meritano rispetto. Le accuse si dimostrano, non si insinuano”

Si apre una frattura politica all’interno della maggioranza che sostiene l’Amministrazione comunale di Alghero. A innescare la presa di posizione del primo cittadino, Raimondo Cacciotto, sono state le recenti dichiarazioni del consigliere comunale di maggioranza Marco Colledanchise, alle quali il Sindaco ha risposto con una nota dai toni fermi, chiedendo chiarezza politica e rispetto per l’intera macchina amministrativa.

Secondo quanto riportato nella nota diffusa dal primo cittadino, le affermazioni del consigliere non rientrano nella normale dialettica d’aula. «Le dichiarazioni pubblicate dal consigliere Colledanchise, appartenente alla maggioranza che sostiene questa Amministrazione, sono gravi, inaccettabili e politicamente irresponsabili. A tal punto che anche il suo gruppo politico, Orizzonte Comune, ne ha preso le distanze», dichiara Cacciotto.

Al centro della replica del Sindaco c’è l’uso di termini ritenuti lesivi non solo per l’esecutivo, ma per l’intero apparato pubblico cittadino: «Utilizzare espressioni come “gestione mafiosa della cosa pubblica” e “cultura mafiosa del favore” non è una semplice manifestazione di dissenso politico. Significa evocare comportamenti di straordinaria gravità, gettando discredito sull’Amministrazione comunale, sulle azioni e sulle intenzioni e, cosa ancora più grave, sull’intera struttura amministrativa del Comune di Alghero e quindi sui dipendenti che ogni giorno lavorano al servizio della città con serietà e senso del dovere».

Cacciotto sottolinea la differenza tra la legittima critica politica e l’accusa generica, invitando il consigliere a rivolgersi alle autorità qualora fosse in possesso di prove concrete: «Ogni tema merita trasparenza, confronto e attenzione. Ma una cosa è chiedere chiarimenti, contestare procedure o proporre soluzioni alternative; altra cosa è ricorrere a insinuazioni e accostamenti che evocano pratiche criminali senza indicare circostanze, fatti o responsabilità precise. Se qualcuno dispone di elementi concreti che documentino irregolarità, favoritismi o violazioni delle regole, ha il dovere di portarli nelle sedi competenti senza indugio e tentennamenti». Il Sindaco ribadisce inoltre che «le istituzioni sono le prime interessate a fare piena chiarezza», ma respinge l’idea di «utilizzare il sospetto come strumento di lotta o dissenso politico, né gettare indiscriminatamente ombre sul lavoro di un’intera amministrazione, di persone per bene che ogni giorno si impegnano al servizio della comunità».

Oltre al piano istituzionale, la nota apre esplicitamente un nodo politico sulla tenuta della coalizione e sulla permanenza del consigliere tra i banchi che sostengono la giunta. «Chi appartiene alla maggioranza ha certamente il diritto di dissentire, anche pubblicamente. Ma ha anche la responsabilità di chiarire se condivide ancora il progetto amministrativo, le sue regole e il rapporto di fiducia che ne costituisce il fondamento», afferma il primo cittadino. Per Cacciotto, infatti, «non si può essere parte di una maggioranza nelle responsabilità di governo e contemporaneamente rappresentare pubblicamente l’Amministrazione come un sistema di potere opaco e mafioso. Se si ritiene che esistano fatti di tale gravità, li si denunci formalmente, assumendosene la responsabilità».

In chiusura del suo intervento, il Sindaco traccia una linea netta a difesa della giunta e degli uffici comunali, richiamando tutti al senso delle istituzioni: «Non accetto che il mio lavoro, quello di assessori, consiglieri comunali, collaboratori, funzionari e dipendenti comunali venga screditato attraverso affermazioni tanto pesanti quanto generiche. Alghero merita un confronto politico serio, trasparente e rispettoso. Merita istituzioni credibili e una classe dirigente consapevole del valore delle parole e delle responsabilità connesse al ruolo ricoperto».

Infine, l’affondo sul dibattito sui social network e la chiusura su eventuali passi indietro: «La legalità non è uno slogan da utilizzare per qualche like sui social network. È un principio da praticare, tutelare e dimostrare attraverso atti, comportamenti e responsabilità. Su questo terreno non arretro di un millimetro. La dignità delle istituzioni e il rispetto dovuto ai cittadini e a chi lavora nella macchina comunale non sono negoziabili».