Blitz dell’Alghero a Lanusei (1-2): terzo successo consecutivo e aggancio a quota 16

Prova di forza dell’Alghero, che espugna con merito lo stadio “Lixius” superando il Lanusei per 2-1 nella nona giornata del campionato di Eccellenza. Per la formazione guidata da mister Giorico si tratta del terzo successo consecutivo: una vittoria pesantissima che vale l’aggancio a quota 16 punti proprio ai danni degli ogliastrini, costretti a incassare la prima battuta d’arresto della propria stagione.

I giallorossi scendono in campo con l’atteggiamento giusto: capitan Scognamillo e compagni aggrediscono la manovra locale, tolgono respiro alle fonti di gioco avversarie e dettano i tempi del gioco. Il meritato vantaggio matura al 22’: punizione di Bombagi, sponda aerea di Fadda e zampata in scivolata di Virdis che supera il portiere per lo 0-1. Al 32’ il Lanusei riequilibra la contesa grazie a un calcio di rigore, contestato dalla panchina e dai giocatori giallorossi, trasformato da Doratiotto. L’Alghero non accusa il colpo e, al secondo minuto di recupero della prima frazione, trova il controsorpasso: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Roccuzzo firma il guizzo vincente che fissa il punteggio sull’1-2 prima del riposo.

Nella ripresa la squadra di Giorico concede pochissimo ai padroni di casa. Il secondo tempo scorre senza particolari scossoni, con l’Alghero abile a gestire possesso e ritmi, rischiando poco e sfiorando in più occasioni la terza rete per chiudere i conti.

Al triplice fischio festeggia la formazione ospite per tre punti che consolidano la posizione nelle zone alte della graduatoria. Non c’è però tempo per abbassare la guardia: mercoledì 11 novembre l’Alghero tornerà sul campo del “Mariotti” per l’andata della semifinale regionale di Coppa Italia contro il Santa Teresa, appuntamento cruciale della stagione giallorossa.