Blitz della Guardia di Finanza a Olbia: sequestrati 1.700 articoli griffati contraffatti e droga

Una vera e propria centrale dello smistamento di merce contraffatta è stata scoperta nel centro di Olbia dalla Guardia di Finanza. Al termine di un’indagine mirata al contrasto del mercato del falso, i militari del Gruppo di Olbia hanno sequestrato oltre 1.700 articoli griffati contraffatti e denunciato cinque persone alla Procura della Repubblica di Tempio Pausania, accusate a vario titolo di commercio di prodotti con segni falsi e detenzione di droga ai fini di spaccio.

Il blitz è scattato in un’abitazione privata nel cuore della città, trasformata in un magazzino clandestino. All’interno dell’appartamento i Finanzieri hanno trovato decine di scatoloni ben nascosti, colmi di borse, gadget e articoli di pelletteria che riproducevano fedelmente i modelli di punta delle grandi firme del lusso: Gucci, Prada, Fendi, Christian Dior e Louis Vuitton. I due inquilini dell’immobile, entrambi di nazionalità senegalese, non hanno saputo fornire alcuna documentazione sulla provenienza della merce.

Secondo quanto accertato dalle Fiamme Gialle, le imitazioni erano curate nei minimi dettagli per ingannare anche gli acquirenti più attenti. Oltre alla lavorazione dei prodotti, in linea con le ultime tendenze della moda, l’organizzazione curava con precisione il confezionamento: gli articoli venivano infatti corredati da falsi certificati di garanzia e autenticità, completi di buste e scatole con i loghi ufficiali delle maison.

I controlli si sono poi estesi a un secondo appartamento riconducibile allo stesso proprietario e abitato da tre cittadini gambiani. Qui, grazie al fiuto delle unità cinofile antidroga, i militari hanno scoperto e sequestrato circa 90 grammi di marijuana, 30 grammi di hashish e 11 grammi di cocaina.

I cinque uomini, tutti regolarmente presenti in Italia e disoccupati, sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per le rispettive responsabilità. L’operazione conferma il presidio costante della Guardia di Finanza sul territorio, impegnata sia nella tutela del mercato legale e dei consumatori, sia nella lotta allo spaccio di stupefacenti.