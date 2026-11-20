Basket, weekend intenso per l’Alghero Academy: la DR1 sfida la Shardana, la DR2 ospita la Demones Ozieri

Gare interessanti attendono le squadre dell’Alghero Academy Costruzioni Valentino in questo turno nei rispettivi campionati. La DR1 va a far visita alla quotata Shardana Basket, mentre la DR2 ospita sul parquet di casa del Pala Corbia la Demones Ozieri.

Sarà un altro turno — il settimo — interessante nel campionato di DR1. L’Alghero Academy, reduce dalla vittoria casalinga con l’Astro Cagliari, è pronta ad andare a far visita alla Shardana Basket. Si tratta di una delle tre squadre indicate come possibili vincitrici del campionato: la formazione sassarese è arrivata in DR1 quest’anno, ma il suo progetto è molto ambizioso ed è stato sposato da diversi giocatori che hanno militato in categorie alte, anche a livello nazionale. Tra le fila avversarie gioca anche l’ex Sennori (Serie B interregionale) Hubalek, ma non è l’unico cestista esperto che possono schierare. Gli algheresi si presentano a questo ostico impegno forti della vittoria di sette giorni fa, ma coscienti del potenziale avversario. Il Pala Simula sarà un campo caldo dal quale i padroni di casa non vorranno lasciar andare i punti in palio. Palla a due fissata per le 17:30 a Sassari.

DR2 L’Alghero Academy, nella sesta giornata di DR2, sarà impegnata ancora una volta sul parquet di casa, dove domani alle 18:30 è in programma la sfida con la Demones Ozieri. La squadra di coach Nanni De Rosa arriva dalla sconfitta con il Team Sassari e vuole ritrovare subito la via dei due punti. Gli avversari di domani hanno alle spalle un campionato di Serie C e in questa stagione hanno costruito una squadra con molti giocatori locali, agli ordini di coach Gabriele Piras, che fino all’anno scorso allenava in Serie B interregionale. Sarà una bella sfida al Pala Corbia, dove ci si augura di vedere gli spalti come sempre caldi per sostenere l’Alghero Academy.