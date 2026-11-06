Basket, weekend di sfide per l’Alghero Academy: la DR1 cerca il riscatto a Elmas, la DR2 ospita Ghilarza

Fine settimana intenso per le formazioni dell’Alghero Academy, pronte a tornare sul parquet nei rispettivi campionati regionali. Nel torneo di DR1, per la quinta giornata di andata, la prima squadra guidata da coach Mastropietro va a caccia dei due punti sul campo dell’Elmas (palla a due domani alle 19:00). Monte e compagni intendono riscattare il passo falso casalingo di sette giorni fa al Pala Manchia contro il Cus Sassari. I giallorossi, attualmenti fermi a quota 4 punti (frutto di due successi e due sconfitte), cercano un’affermazione per smuovere la classifica, anche se dovranno fare ancora a meno dell’infortunato Bertolini, uscito dopo appena tre minuti di gioco nel match precedente. L’impegno si preannuncia tuttavia severo: l’Elmas viaggia a punteggio pieno a quota 8 ed è considerata una delle corazzate del girone.

In DR2, la squadra di coach Nanni De Rosa si prepara a riabbracciare il pubblico di casa. Dopo il turno di stop per il rinvio dell’ultimo turno, gli algheresi tornano in campo domenica alle 18:30 al Pala Corbia per affrontare la quarta giornata contro il Basket Ghilarza. Con 4 punti in graduatoria, i padroni di casa puntano a conquistare l’intera posta in palio per conservare l’imbattibilità stagionale, disputando una gara attenta contro una compagine giovane e combattiva.