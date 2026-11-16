Basket, weekend a due facce per l’Alghero Academy

Una prova di carattere e resilienza consente alla squadra allenata da coach Matteo Mastropietro di conquistare una vittoria pesante nella sesta giornata di campionato. Sul parquet del Pala Manchia, la sfida è stata equilibrata e combattuta: nei primi due quarti sono stati gli ospiti cagliaritani a dettare i ritmi, approfittando di qualche imprecisione al tiro e di alcune sbavature difensive dei padroni di casa per portarsi avanti.

La svolta per gli algheresi è arrivata nel terzo quarto, quando un break decisivo ha permesso a Monte e compagni di ribaltare l’inerzia dell’incontro e portare a casa l’intera posta in palio, salendo così a quota 6 punti in classifica. Miglior realizzatore della partita è stato Amado Sahud dell’Alghero Academy, autore di ben 27 punti.

Amaro epilogo, invece, per la formazione impegnata nel campionato di DR2, battuta 70-75 dal Team Sassari. Al Pala Corbia, i ragazzi guidati da coach Nanni De Rosa hanno condotto la gara per tre quarti, prima di subire il rientro degli ospiti. Una gestione poco lucida dei possessi finali ha infatti consentito ai sassaresi di ricucire lo strappo e piazzare il sorpasso decisivo, lasciando all’Alghero Academy il rammarico per un’occasione mancata in chiave classifica.