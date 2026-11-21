Basket Serie B, esame di maturità per la SAP Alghero: al PalaManchia arriva la capolista Astro

Sabato 21 novembre, alle 19:00, il PalaManchia ospita un vero banco di prova: arriva Astro, capolista a punteggio pieno con cinque vittorie in altrettante partite. La SAP si presenta all’appuntamento con il morale ritrovato e con la voglia di dare continuità al lavoro svolto. Coach Simula e le sue ragazze hanno lavorato a testa bassa per tutta la settimana, facendo tesoro di quanto appreso nelle ultime giornate sul piano fisico, mentale e tecnico.

L’obiettivo della squadra, sostenuta da Geocoss Costruzioni e sotto la direzione sportiva di Antonello Muroni, è chiaro: difesa aggressiva, corsa e lotta su ogni pallone, con ordine e nel rispetto delle avversarie e del gioco. Con la spinta del pubblico di casa, la SAP vuole mettere in difficoltà chi, finora, non ha mai perso. Il cammino della SAP prosegue inoltre grazie al prezioso sostegno di Frecce delle Grotte Srl, Clima Servizi e Colorificio San Marco, realtà che contribuiscono alla crescita e allo sviluppo del progetto societario.

Non si ferma l’attività del settore giovanile SAP, protagonista di un fine settimana particolarmente intenso, con tutte le formazioni impegnate tra campionati, trasferte ed esordi. Nel settore maschile, sabato 21 novembre tutte le squadre giocano in trasferta: alle 15:30 l’U17 Gold affronta Shardana, alle 17:00 l’U13 sfida Tempio a Valledoria e, sempre alle 17:00, l’U17 Eccellenza è di scena a Sennori. Domenica 22 novembre, alle 10:00, l’U14 gioca in casa contro il B90 Coral.

Nel settore femminile sostenuto dal Centro MeC, venerdì 20 novembre la squadra A ha esordito nel campionato Jr. NBA, perdendo 70‐50 sul campo del B90 a Sassari. Sabato 21 novembre, in casa, l’U15 affronta Ichnos alle 16:00, prima della sfida di Serie B contro Astro alle 19:00. Domenica 22 novembre l’U19 ospita Astro alle 16:00, mentre l’U17 è impegnata alle 17:00 sul campo del Gabbiano. Lunedì 23 novembre, infine, l’U14 esordisce in campionato con il derby in trasferta contro la Mercede, alle 19:30.

Un calendario fitto che testimonia la vitalità del progetto SAP e il lavoro portato avanti quotidianamente da atlete, atleti, allenatori e staff. Ogni squadra, indipendentemente dalla categoria e dal risultato, è chiamata a vivere il proprio impegno con entusiasmo, spirito di gruppo e voglia di migliorarsi.