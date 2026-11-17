Basket, la SAP Alghero femminile sbanca Cagliari: prima vittoria stagionale sul campo del Su Planu

Alla prima trasferta arriva anche la prima vittoria stagionale per la Serie B femminile della SAP Alghero targata Geocoss Costruzioni, che espugna il parquet del Basket Su Planu di Cagliari con il punteggio di 44-26. Dopo un primo tempo giocato sul filo dell’equilibrio (11-10 al 10’, 18-16 all’intervallo), le algheresi cambiano marcia nella ripresa: difesa aggressiva, ritmo alto e parziali di 14-8 e 12-2 che chiudono definitivamente i conti.

Un successo corale, costruito con grinta e lucidità anche nei momenti più delicati del match. Sul tabellino si mettono in evidenza Traore (top scorer con 15 punti) e Samake (7), ben supportate dal prezioso apporto di Fabio e Chelo. Dalla società arriva inoltre un ringraziamento ai partner Frecce delle Grotte Srl, Clima Servizi e Colorificio San Marco, che sostengono l’attività della squadra nel corso della stagione.

È stato un weekend ricco di soddisfazioni anche per il settore giovanile della SAP. In campo maschile, dopo la sconfitta dell’Under 14 contro la Polisportiva Dinamo (51-78), è arrivato l’immediato riscatto dell’Under 17 Eccellenza, che ha travolto il Genneruxi con un netto 110-69.

Bilancio molto positivo anche per il vivaio femminile, sostenuto da Centro Mec: l’Under 15 si è aggiudicata lo scontro al vertice contro la Virtus Cagliari per 76-49, mentre l’Under 17 ha dilagato in trasferta a Nuoro imponendosi 98-28. L’unica nota amara del fine settimana arriva dal derby Under 19 che metteva in palio il primo posto in classifica: ad avere la meglio è stata la Mercede, che si è imposta 92-31 restando sola in vetta.