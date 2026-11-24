Basket, la SAP Alghero cade contro la capolista Astro dopo un primo quarto alla pari: ora testa al Settimo

Al PalaManchia finisce 32-97, ma per un quarto le algheresi tengono il passo della prima della classe. Sabato 21 novembre il parquet di casa è stato un banco di prova impegnativo per la SAP Alghero, reduce dal primo successo stagionale e chiamata ad affrontare l’Astro, capolista a punteggio pieno con cinque vittorie in altrettante partite.

Le ragazze della SAP — sostenute da Geocoss Costruzioni e sotto la direzione sportiva di Antonello Muroni — sono partite con grande determinazione, tenendo testa alle avversarie per tutto il primo quarto, chiuso in perfetta parità sul 13-13. Dalla seconda frazione in poi, però, la capolista ha fatto valere la propria superiorità tecnica e fisica, allungando progressivamente fino al 32-97 finale. Il divario finale non cancella comunque i segnali incoraggianti mostrati in avvio davanti al pubblico amico e con il sostegno degli sponsor Frecce delle Grotte Srl, Clima Servizi e Colorificio San Marco.

La settimana sarà ora interamente dedicata alla preparazione del prossimo impegno, nuovamente al PalaManchia: sabato 28 novembre alle 19:00 arriverà ad Alghero il Basket Settimo, formazione di metà classifica attualmente appaiata in graduatoria proprio alla SAP.

Prosegue intanto a pieno ritmo l’attività del vivaio algherese, protagonista di un fine settimana intenso tra campionati, trasferte ed esordi. Nel settore maschile, sabato 21 novembre tutte le formazioni sono scese in campo lontano da casa: l’Under 17 Gold ha ceduto di misura per un solo punto sul campo della Shardana (47-46), mentre sono arrivati due larghi successi per l’Under 13, vittoriosa a Valledoria contro Tempio (125-18), e per l’Under 17 Eccellenza, che si è imposta a Sennori per 114-49. Domenica 22 novembre l’Under 14 ha chiuso il programma in casa, superata dal Basket90 per 125-41.

Ottimo bilancio anche per il settore femminile, supportato dal Centro MeC. Venerdì 20 novembre la squadra A ha esordito nel campionato Jr. NBA cedendo 70-50 sul parquet del B90 a Sassari, mentre sabato 21 novembre l’Under 15 ha battuto in casa l’Ichnos per 87-17. Domenica 22 novembre è arrivato il pronto riscatto dell’Under 19 proprio contro l’Astro (70-19) insieme alla netta vittoria esterna dell’Under 17 sul campo del Gabbiano (132-39). Lunedì 23 novembre, infine, esordio vincente per l’Under 14, che si è aggiudicata il derby in trasferta contro la Mercede per 69-32.