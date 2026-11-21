Basket femminile a rischio in Sardegna: l’allarme dei club sul braccio di ferro tra Regione e Aeroitalia

Il futuro della stagione agonistica 2026/27 è appeso a un filo per le rappresentanti sarde della Serie A2 femminile di pallacanestro. Attraverso una presa di posizione unitaria, le dirigenze delle società isolane militanti nel torneo cadetto – tra cui Mercede Alghero, Virtus Cagliari e San Salvatore Selargius – hanno lanciato un grido d’allarme sulle ripercussioni delle tensioni legate al trasporto aereo regionale.

L’impasse istituzionale tra la Giunta sarda e il vettore Aeroitalia rischia infatti di far saltare l’intesa commerciale siglata a inizio autunno. L’accordo prevedeva la copertura totale delle spese di volo per le numerose trasferte sul continente: un paracadute vitale per i bilanci delle squadre, incapaci di assorbire autonomamente il peso economico degli spostamenti aerei settimanali.

Il timore espresso dalle società è che, venendo meno questa partnership strategica, la prosecuzione stessa dell’attività sportiva possa essere compromessa prima della fine del torneo. Da qui l’appello urgente rivolto alle istituzioni e alla compagnia affinché prevalga il dialogo, trovando un punto di caduta che tuteli non solo la mobilità dei cittadini, ma anche la sopravvivenza del tessuto sportivo e sociale dell’Isola.