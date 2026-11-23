Basket DR1, l’Alghero Academy sfiora l’impresa ma cede 72-70 alla Shardana Sassari

Fine settimana in chiaroscuro per l’Alghero Academy. La formazione impegnata in DR1 ha ceduto di soli due punti (72-70) sul campo della quotata Shardana Basket Sassari al termine di un’ottima prova, mentre in DR2 è arrivata una vittoria meritata contro una buona Demones Ozieri.

In DR1 l’Alghero Academy ha sfiorato il colpaccio in una sfida complessa contro un’avversaria esperta e accreditata come la Shardana Basket Sassari, squadra che schiera diversi elementi provenienti da categorie superiori e costruita con ambizioni di promozione sin dall’inizio della stagione.

Il match si è chiuso sul 72-70. La squadra guidata da coach Matteo Matropietro — ancora priva di uno dei suoi giocatori più rappresentativi, Luca Bertolini — ha disputato una gara di grande intensità, come testimoniano l’equilibrio generale e i parziali (24-24; 16-15; 11-21; 21-10). Gli algheresi sono riusciti a restare avanti, toccando anche un vantaggio in doppia cifra, fino a due minuti dalla sirena. Nel finale, però, l’esperienza di Hubalek e compagni ha fatto la differenza, consentendo ai sassaresi di ribaltare l’inerzia e portare a casa vittoria e due punti.

Un epilogo che lascia un po’ di rammarico all’Alghero Academy, arrivata a giocarsi anche il tiro del pareggio nell’ultimo possesso senza però riuscire a concretizzarlo. Miglior realizzatore dell’incontro si è confermato ancora una volta Amado Sahud, autore di 32 punti. Nonostante il ko, la squadra di Matropietro può comunque trarre indicazioni incoraggianti dalla prestazione offerta sul parquet.