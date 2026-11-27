Basket DR1, l’Alghero Academy Costruzioni Valentino cerca il riscatto sul parquet della Ferrini Quartu

Fine settimana con una sola formazione impegnata sul parquet per l’Alghero Academy Costruzioni Valentino. A scendere in campo sarà infatti esclusivamente la squadra di DR1, attesa domenica 29 novembre alle 18:00 sul campo della Ferrini Basket Quartu per l’ottavo turno di campionato, penultima giornata del girone d’andata.

Dopo la sconfitta amara maturata sette giorni fa sul parquet della Shardana Sassari, i ragazzi allenati da coach Matteo Mastropietro sono determinati a tornare subito alla vittoria per portare a quattro il bottino dei successi stagionali. Di fronte troveranno una formazione composta prevalentemente da giocatori Under 19 che occupa attualmente la parte bassa della classifica, ma che proverà a sfruttare al massimo il fattore campo per mettere in difficoltà gli algheresi.

Sul fronte infermeria, l’Alghero Academy si presenterà all’appuntamento quasi al completo: coach Mastropietro dovrà rinunciare ancora all’infortunato Murru, ma potrà contare sul rientro di Fabio Bertolini, che ha ripreso ad allenarsi regolarmente con il gruppo e potrebbe ritagliarsi qualche minuto sul parquet. Nonostante lo stop dell’ultimo turno, l’ambiente resta in fiducia e pronto a giocarsi tutte le proprie carte lontano dalle mura amiche.

Weekend di sosta invece per la formazione impegnata nel campionato di DR2, guidata da coach Nanni De Rosa, che osserverà il proprio turno di riposo prima di tornare in campo nella prossima giornata.