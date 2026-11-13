Basket, doppio impegno casalingo per l’Alghero Academy: al Pala Manchia arriva l’Astro Cagliari

Doppio turno casalingo per l’Alghero Academy Costruzioni Valentino, attesa da due sfide impegnative davanti al proprio pubblico tra i campionati di DR1 e DR2.

DR1: sfida d’alta quota contro l’Astro Cagliari Per la sesta giornata del campionato di DR1, la squadra allenata da Matteo Mastropietro ospiterà al Pala Manchia l’Astro Cagliari, con palla a due fissata alle 19:00. Si tratta di un test particolarmente severo: i cagliaritani, guidati dal quotato coach Carlo Zedda e rinforzati da diversi elementi provenienti dalla Serie C, sono accreditati — insieme a Shardana ed Elmas — tra le principali favorite per la vittoria finale. Dopo aver ceduto solo nelle prime due uscite proprio contro Elmas e Shardana, l’Astro arriva ad Alghero forte di una striscia positiva di tre successi consecutivi. Dal canto loro, gli algheresi sono reduci dallo stop sul parquet dell’Elmas e puntano a sfruttare il fattore campo per ritrovare immediatamente i due punti, nonostante debbano ancora rinunciare a Bertolini, sempre alle prese con il recupero dallo stiramento rimediato contro il CUS Sassari.

DR2: al Pala Corbia arriva il Team Sassari Impegno interno anche per la formazione di DR2, che per la quinta giornata scenderà in campo al Pala Corbia (inizio ore 20:15) contro l’esordiente Team Sassari. I catalani, galvanizzati dalla vittoria conquistata al supplementare contro Ghilarza, affronteranno una compagine alla prima esperienza in questa categoria dopo aver militato fino alla scorsa stagione nei campionati UISP. Nonostante i sassaresi arrivino da due sconfitte consecutive, restano un’avversaria da non sottovalutare per fisicità, atletismo e pericolosità al tiro.