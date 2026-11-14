Base Popolare, l’algherese Gianni Martinelli entra nella Direzione Nazionale

Gianni Martinelli, esponente algherese di Base Popolare, è stato nominato componente della Direzione Nazionale del movimento, rafforzando il legame tra il territorio e il progetto politico nazionale.

“La nomina rappresenta un passaggio significativo nel percorso di crescita di Base Popolare, movimento che si richiama ai valori del popolarismo, del riformismo, della cultura moderata e della tradizione politica europea, in sintonia con i principi del Partito Popolare Europeo (PPE) – si legge in una nota – La presenza di Martinelli nella Direzione Nazionale costituisce un’opportunità importante per portare all’attenzione dei vertici nazionali le istanze della Sardegna e dei territori, valorizzando le peculiarità delle comunità locali e contribuendo alla costruzione di una proposta politica capace di coniugare identità, partecipazione e concretezza”.

«È motivo di grande soddisfazione vedere un rappresentante del nostro territorio assumere un incarico di responsabilità nazionale. Alghero e la Sardegna hanno bisogno di una rappresentanza politica autorevole, capace di far sentire la propria voce nei luoghi delle decisioni. Il popolarismo deve tornare a essere un punto di riferimento per chi crede nella buona politica, nella centralità della persona, nella solidarietà e nella partecipazione», dichiara il Coordinatore Regionale Giulio Steri,

«La nomina di Gianni Martinelli conferma la volontà di Base Popolare di costruire una presenza politica radicata nei territori, ma con una prospettiva nazionale ed europea. Un augurio di buon lavoro a Gianni Martinelli per il nuovo e prestigioso incarico».