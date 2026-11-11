Autista di un tir ubriaco fradicio sulla Sassari-Olbia: alcoltest record e patente ritirata

Un viaggio che poteva trasformarsi in una tragedia sulle strade sarde è stato interrotto giusto in tempo grazie al fiuto della Polizia Stradale. Un autotrasportatore di quarant’anni, originario della Moldavia, è stato denunciato a piede libero dagli agenti della Stradale di Siniscola dopo essere stato sorpreso alla guida del suo autoarticolato con un tasso alcolemico quasi cinque volte superiore al limite consentito.
L’episodio risale alla tarda serata del 3 novembre, lungo la Statale 729 nel territorio di Olbia. Durante i normali controlli di sicurezza stradale, una pattuglia ha intimato l’alt al pesante mezzo. Fin dalle prime battute della conversazione, i poliziotti si sono resi conto delle evidenti condizioni di alterazione dell’uomo al volante.
Sottoposto all’esame dell’etilometro, il conducente ha registrato un valore di 2,32 g/l. Una cifra spaventosa, resa ancora più grave dal fatto che si trattasse di un autista professionale, categoria per la quale il Codice della Strada impone la regola ferrea dello zero assoluto (0,0 g/l).
Per il quarantenne sono scattate immediatamente la denuncia penale alla Procura della Repubblica di Tempio Pausania e il ritiro immediato della patente di guida.