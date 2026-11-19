Atti vandalici del 31 ottobre, “Noi RiformiAmo Alghero” appoggia la linea del sindaco: «Bene il dialogo con ragazzi e famiglie»

Sostegno pieno alla linea scelta dal primo cittadino dopo gli atti vandalici della notte del 31 ottobre. A esprimerlo è il gruppo “Noi RiformiAmo Alghero”, che in una nota interviene sul tema del disagio giovanile e della tutela del patrimonio pubblico, rivendicando il valore del percorso educativo avviato sul territorio.

«Esprimiamo il nostro apprezzamento per l’atteggiamento assunto dal sindaco in occasione degli episodi vandalici verificatisi ad Alghero nella notte del 31 ottobre – scrive il gruppo –. Abbiamo apprezzato la scelta di affiancare al richiamo al rispetto delle regole il dialogo, l’ascolto e il confronto diretto con i ragazzi e le loro famiglie».

Un approccio che, secondo “Noi RiformiAmo Alghero”, incarna lo spirito del Patto per la comunità educante sottoscritto lo scorso anno, mirato a «costruire una città capace di accompagnare i giovani nella crescita, trasmettendo loro il valore del rispetto, della responsabilità e della cura dei beni comuni». Nella nota viene ricordato anche l’impegno portato avanti negli anni dall’Assessorato al Benessere della Persona, della Famiglia e della Comunità, guidato da Maria Grazia Salaris, attraverso l’Ufficio Politiche Familiari e la rete con scuole, parrocchie, comitati di quartiere e famiglie.

Al centro della riflessione vi è il modo di rapportarsi agli adolescenti, definiti «ragazzi in cerca della propria strada, che hanno bisogno di regole e punti di riferimento, ma anche di fiducia». Per il gruppo politico è fondamentale «saper correggere i loro errori senza identificare i ragazzi con ciò che hanno sbagliato», tenendo ferma la difesa della cosa pubblica ma trasformando gli sbagli in momenti di maturazione.

Da qui la proposta di coinvolgere direttamente i giovani in attività di sensibilizzazione rivolte ai coetanei: «Trasformare un errore in un gesto concreto a favore della città è un modo per imparare il valore della responsabilità e della partecipazione», sottolinea la nota. «Una comunità educante non pretende ragazzi senza errori – conclude “Noi RiformiAmo Alghero” –: sa esserci quando sbagliano, aiutandoli a comprendere, a rimediare e a crescere».