Assemblea ANCI a Verona, fronte comune da Alghero: «No alla guerra e agli ordigni, la pace ci unisce»

Un messaggio unitario per la pace al di là delle appartenenze partitiche. In occasione dell’Assemblea nazionale dell’ANCI a Verona, i consiglieri comunali di Alghero Christian Mulas, Antonello Peru e Raffaele Salvatore, insieme al presidente del Consiglio comunale Mimmo Pirisi, hanno preso parte a un momento di sensibilizzazione e testimonianza per esprimere con convinzione la propria contrarietà alla guerra e agli ordigni.

L’iniziativa viene rivendicata dagli esponenti algheresi come un segnale trasversale, capace di superare le naturali differenze del confronto politico locale. «Anche tra idee e appartenenze politiche diverse, la difesa della vita, della pace e della dignità umana deve unirci – sottolineano i rappresentanti istituzionali –. Quando in gioco ci sono la vita delle persone e dei bambini, la sicurezza dei cittadini e il futuro delle nuove generazioni, è possibile e doveroso trovare un terreno comune».

Secondo i partecipanti alla trasferta veronese, il ruolo dell’associazione dei Comuni italiani offre l’occasione non solo per il confronto amministrativo sulle sfide dei territori, ma anche per ribadire principi condivisi. «La pace, il rifiuto della guerra e la tutela della vita non possono essere bandiere di una sola parte politica, ma valori fondamentali che devono essere patrimonio di tutti e che uniscono le istituzioni e le persone», proseguono.

«A Verona abbiamo voluto dimostrare che, pur con idee politiche diverse, si può stare dalla stessa parte quando si tratta di difendere la pace e dire no alla violenza, alle guerre e agli ordigni – concludono Mulas, Peru, Salvatore e Pirisi –. Perché il valore della vita viene prima di ogni divisione».