Asl di Sassari, approvato il bilancio 2025 da -50,57 milioni. Il dg Spano: «Non equivale a sprechi»

La platea dei sindaci, riunita nella sala Angioy del Palazzo della Città Metropolitana di Sassari sotto la presidenza del sindaco di Sennori Nicola Sassu, ha approvato all’unanimità il progetto di bilancio d’esercizio della Asl n. 1 di Sassari chiuso al 31 dicembre 2025, con un risultato negativo di 50,57 milioni di euro. L’assemblea — alla quale hanno partecipato amministratori dei comuni del Nord Ovest della Sardegna, la presidente della commissione regionale Sanità Carla Fundoni e, per la direzione strategica aziendale, il direttore sanitario Vito La Spina, la direttrice amministrativa Maria Dolores Soddu e la direttrice dei servizi socio sanitari Annarosa Negri, insieme a diversi direttori di struttura complessa — ha inoltre approvato il programma sanitario annuale 2027 e il bilancio annuale e pluriennale di previsione 2027-2029, su cui è già arrivato il parere favorevole del Collegio sindacale.

«Leggere il risultato economico senza sprechi automatici» Nel suo intervento, il direttore generale della Asl di Sassari, Antonio Lorenzo Spano, ha ringraziato i sindaci per la fiducia e ha richiamato le specificità della sanità pubblica: «Un’azienda sanitaria pubblica non è un’impresa privata. Non vende i propri servizi sul mercato, non determina autonomamente i propri ricavi e non decide quante risorse ricevere. Ha però un obbligo preciso: garantire ogni giorno ai cittadini i Livelli Essenziali di Assistenza».

Secondo il dg, leggere i 50,57 milioni di euro di risultato negativo come dimostrazione di una cattiva gestione significa ignorare sia il sistema di finanziamento regionale sia le regole contabili imposte dal D.Lgs. 118/2011: «Personale, farmaci, dispositivi, servizi e prestazioni incidono quindi sul conto economico nel momento in cui vengono sostenuti», mentre sul fronte delle risorse l’azienda iscrive quanto assegnato con formali atti regionali, con tempi che possono non coincidere. «Per questo 50,57 milioni di risultato negativo non equivalgono automaticamente a 50,57 milioni di sprechi. Sono due concetti profondamente diversi», ha osservato Spano, aggiungendo che l’incremento dei costi nel 2025 rispetto all’anno precedente va esaminato nelle sue componenti, distinguendo tra spese governabili e fattori strutturali o normativi.

Mobilità passiva, personale e rincari Spano ha elencato le principali voci che hanno inciso sull’andamento della spesa. Tra queste figura la mobilità passiva, aumentata di circa 6 milioni di euro: il dg ha ricordato che l’azienda opera su un territorio in cui una quota rilevante dell’alta complessità ospedaliera è assicurata dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari e che, quando un residente riceve prestazioni ospedaliere presso un’altra azienda sanitaria, il costo viene contabilizzato sull’Asl di residenza, pur restando le risorse nel perimetro del Servizio sanitario regionale.

Un altro capitolo riguarda il personale, segnato a livello nazionale da concorsi deserti, graduatorie insufficienti o assenti e difficoltà nel reperire specialisti: «Ma la carenza di professionisti non sospende il diritto alla salute. Se manca un medico, un Pronto soccorso non può per questo chiudere. Se un concorso va deserto, un reparto non può smettere di assistere i pazienti», ha sottolineato Spano, collegando a questo quadro anche il ricorso a modalità consentite dalla normativa e l’aumento della spesa per servizi e prestazioni esterne, pur ribadendo la necessità di distinguere le inefficienze dai costi indispensabili alla continuità assistenziale. A ciò si aggiungono i rinnovi contrattuali, l’aumento dei prezzi di beni e servizi, l’energia, i farmaci innovativi, i dispositivi medici e le nuove tecnologie.

Il percorso del bilancio e l’equilibrio con i servizi Nel corso del 2025, ha rilevato il direttore generale, l’Asl ha dovuto tenere insieme l’attività ospedaliera e territoriale, il contrasto alla carenza di professionisti, gli interventi sulle liste d’attesa, gli investimenti legati al Pnrr e il rafforzamento dell’organico, portato oltre le 3.000 unità. «Il contenimento della spesa produce valore quando elimina inefficienze, migliora l’organizzazione e libera risorse da destinare ai servizi. Diventa invece un risultato soltanto apparente se viene ottenuto riducendo prestazioni necessarie, lasciando scoperti servizi essenziali o determinando un ulteriore allungamento delle liste d’attesa», ha affermato Spano.

Il progetto di bilancio 2025 passerà ora all’esame del Collegio sindacale e successivamente alla Regione per la conclusione dell’iter di approvazione. «La Asl di Sassari non intende sottrarsi al confronto sui propri conti», ha concluso il dg, rimarcando il ruolo di vigilanza del Collegio sindacale e l’impegno a fornire agli organismi competenti tutti gli elementi per una valutazione completa.