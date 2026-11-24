Arte contemporanea, da Alghero a Málaga: Valentina Piredda-Sardinia espone al MUCAC

L’arte contemporanea legata ad Alghero approda in Andalusia, in uno dei centri espositivi più rilevanti della Spagna meridionale. Valentina Piredda-Sardinia, artista, curatrice e direttrice della Galleria CULT di Alghero, è tra i protagonisti della mostra collettiva “Mediterraneo – continente sine tierra”, allestita negli spazi del MUCAC (Museo Centro de Arte Contemporáneo de Málaga) e visitabile fino al 7 marzo 2027.

Curata da Marisa Maza e Moira Zoitl in collaborazione con Joan Carlos Robles, l’esposizione ospita l’installazione sub-genetic traces: un corpus fotografico attraverso il quale Piredda-Sardinia interpreta il concetto di vuoto e la stratificazione storica che esso custodisce. Tra humus e manufatti, delimitazioni precarie e spazi interstiziali, l’assenza si trasforma così nella presenza più potente e identitaria dell’isola della Sardegna.

Attraverso il confronto tra venti distinte prospettive artistiche, il museo di Málaga si propone come luogo di dialogo, cooperazione transnazionale e produzione culturale. La mostra indaga le dinamiche ecologiche, materiali, sociali e politiche che attraversano oggi il bacino mediterraneo, mettendo in relazione voci provenienti dall’Andalusia e dal sud della Spagna con autori di Grecia, Italia, Egitto, Siria, Tunisia, Marocco, Croazia e Bosnia ed Erzegovina.

Il percorso espositivo rilegge così il Mediterraneo come spazio storico di pensiero ed esperienza: un “mare di terra” che, prima di diventare confine, è stato crocevia di spostamenti e incontri. Una vocazione incarnata dalla stessa Málaga, città portuale affacciata tra Europa e Africa a pochi passi dallo Stretto di Gibilterra.

Insignita nel 2021 della Croce d’Onore per le Arti e le Scienze dal Presidente della Repubblica d’Austria Alexander Van Der Bellen, Valentina Piredda-Sardinia guida ad Alghero la Galleria CULT. Formatasi in Lingue, Letterature Straniere e Filosofia tra Pisa, Cagliari e Salisburgo — ateneo in cui ha insegnato dal 1985 al 1997 — ha maturato il proprio percorso artistico in Austria, entrando con le sue opere in prestigiose collezioni pubbliche europee e aggiudicandosi concorsi internazionali tra cui la Cité Internationale d’Art di Parigi e la residenza per la città di Budapest.

Negli ultimi due anni ha esposto tra Shanghai, Trieste, Marsiglia e Málaga. Pioniera delle prime residenze d’arte in Sardegna nel 1997, ha ideato il Premio VP-Sardinia. Arti Contemporanee e Ricerca per sostenere i talenti dell’Isola e mantiene collaborazioni consolidate con il Land Salzburg e il Forum Austriaco di Cultura di Roma. Dal 2023 fa inoltre parte del progetto interdisciplinare OVERLAP sull’isola dell’Asinara, a cura dell’associazione Senza Confini Di Pelle.

La mostra “Mediterraneo – continente sine tierra” è allestita presso il MUCAC (La Coracha, Edificio 2, Spazi Cinque e Sei, Paseo de Reding 1, Málaga) ed è aperta dal martedì alla domenica dalle 10:00 alle 20:00 con ingresso libero (chiuso il lunedì).

(Foto: per gentile concessione di Ralf Hoedt)