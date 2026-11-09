«Amò e protesse la nostra lingua come un tesoro»: Alghero ricorda Antoni Canu

La comunità algherese in lutto per la scomparsa di Antoni Canu, figura centrale della cultura locale e appassionato custode dell’idioma cittadino. A esprimere il dolore dell’intera città è il sindaco Raimondo Cacciotto, che ha voluto ricordare lo straordinario contributo poetico e umano lasciato dall’autore.

«Con Antoni Canu se ne va un testimone prezioso che ha saputo amare e proteggere la lingua di Alghero come un tesoro da tramandare, lasciando nei suoi versi un’impronta indelebile nella nostra cultura», ha dichiarato il primo cittadino. «Sono certo di interpretare il sentimento dell’intera cittadinanza nell’esprimere il sincero cordoglio per la perdita di un uomo che ha rappresentato un pilastro dell’identità locale».

Pur non essendo algherese di nascita, Canu aveva sviluppato un legame viscerale con la città, assimilandone la lingua catalana fino a trasformarla in un raffinato strumento d’arte e portandone il nome ben oltre i confini locali.

«La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nella comunità», ha concluso Cacciotto, «ma consegna alla storia una straordinaria eredità poetica e umana di cui facciamo tesoro».