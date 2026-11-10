Allerta meteo in Sardegna: in arrivo mareggiate e venti fino a 80 km/h

Una perturbazione d’origine oceanica è pronta a colpire l’Isola nei prossimi giorni, portando con sé una decisa fase di instabilità climatica. La fase acuta del peggioramento si registrerà a partire dalla seconda metà della settimana, con il versante occidentale sardo ad alto rischio di precipitazioni intense e mareggiate.

L’elemento di maggiore criticità risiederà nel forte vento di scirocco e ostro, con raffiche di notevole intensità che supereranno agevolmente i 70-80 km/h. La forza delle correnti scatenerà mareggiate imponenti lungo i litorali esposti a ponente, dove le onde toccheranno altezze rilevanti.

Se la giornata di mercoledì farà da apripista con cieli velati e qualche foschia mattutina nelle piane meridionali, tra giovedì e venerdì il quadro meteorologico subirà un netto tracollo. Sono previsti rovesci temporaleschi a macchia di leopardo, accompagnati da una generale flessione dei valori termici che si estenderà poi a tutta la penisola.