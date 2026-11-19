Allarme voli in Sardegna: tra rinunce di Aeroitalia e possibili tagli Ryanair, Forza Italia teme il «De profundis» degli scali

“Le accuse dell’assessora Barbara Manca al centrodestra sono un tentativo di spostare l’attenzione dalle difficoltà della Giunta Todde e dalle responsabilità che emergono nella gestione del trasporto aereo in Sardegna. Mentre l’assessora distribuisce accuse e lezioni di responsabilità, l’Isola rischia di perdere collegamenti, compagnie e capacità di attrarre traffico aereo. Dopo la rinuncia di Aeroitalia a tre collegamenti in continuità territoriale, i resoconti di stampa riferiscono ora di un possibile ulteriore e pesante ridimensionamento della presenza di Ryanair, con conseguenze potenzialmente rilevanti per tutti e tre gli aeroporti sardi”. Lo dichiarano Pietro Pittalis, segretario regionale di Forza Italia, e Marco Tedde, consigliere nazionale del partito, replicando alle dichiarazioni dell’assessora ai Trasporti.

“Prima di accusare il centrodestra di fare polemiche, Manca dovrebbe spiegare perché una misura che considera tanto urgente, come l’azzeramento dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco, non sia ancora operativa, nonostante lo stanziamento regionale. E soprattutto perché la Giunta abbia assunto impegni pubblici senza averne preventivamente definito il percorso amministrativo e normativo necessario. La proposta di intervenire sull’addizionale era stata sollecitata anche dalla minoranza, attraverso un emendamento successivamente modificato dalla Giunta. Non accettiamo lezioni da chi oggi rivendica meriti esclusivi e cerca di scaricare su altri le conseguenze di una gestione che deve essere chiarita”.

“Il quadro si fa ogni giorno più preoccupante. Dopo i tagli già annunciati da Ryanair per la stagione invernale, i resoconti di stampa riferiscono di una possibile decisione della compagnia di interrompere i collegamenti su Alghero e Olbia e di dimezzare ulteriormente i voli da Cagliari. Sono notizie che attendono una conferma ufficiale, ma che non possono essere sottovalutate. Anche questo possibile passo indietro contribuirebbe a restringere ulteriormente il perimetro dei collegamenti aerei della Sardegna, delineando uno scenario che ha ormai i contorni di un vero e proprio De profundis del trasporto aereo isolano. Quando arretrano contemporaneamente i vettori della continuità territoriale e le compagnie che assicurano i collegamenti commerciali, non siamo davanti a episodi isolati, ma a un problema che investe l’intero sistema aeroportuale e la capacità della Sardegna di rimanere connessa con il resto del Paese e con l’Europa”. “L’assessora dice che la Regione ha stanziato le risorse e che ora serve lo Stato. Ma non basta ripetere che manca una firma del Governo. Occorre chiarire quale sia l’impedimento normativo, quale atto sia necessario e perché non sia stato ancora perfezionato così come hanno fatto altre regioni. Il centrodestra non ha mai negato la necessità della collaborazione istituzionale, ma pretende che la Regione faccia fino in fondo la propria parte”.

“C’è poi un fatto che Manca evita di ricordare. Nella risposta ad una interrogazione parlamentare dell’onorevole Ghirra, il Ministero delle Infrastrutture ha confermato che il Governo è già intervenuto sulla crisi della continuità territoriale, prevedendo ulteriori 10 milioni di euro di risorse statali per il 2026, da aggiungere ai 10 milioni stanziati dalla Regione per fronteggiare il caro carburante. Non confondiamo le questioni: questi finanziamenti riguardano la sostenibilità economica dei collegamenti soggetti a oneri di servizio pubblico, mentre l’azzeramento dell’addizionale aeroportuale è una misura distinta. Ma è altrettanto evidente che non si può rappresentare un Governo assente quando sono stati messi a disposizione ulteriori strumenti finanziari”.

“Nel frattempo Aeroitalia ha formalizzato la rinuncia a tre collegamenti e la presidente Todde continua a puntare soprattutto sul richiamo al preavviso di sei mesi. È una risposta insufficiente rispetto alla portata del problema. L’articolo 1467 del Codice civile disciplina l’eccessiva onerosità sopravvenuta e contempla, in presenza dei relativi presupposti, la possibilità di chiedere la risoluzione dei contratti a esecuzione continuata o periodica. Non significa che il vettore sia automaticamente liberato dai propri obblighi, ma è una prospettiva giuridica che la Regione deve affrontare seriamente, verificando le condizioni contrattuali ed economiche del servizio. Non possiamo limitarci a un braccio di ferro che rischia di lasciare la Sardegna senza collegamenti adeguati”.

Pittalis e Tedde concludono: “Siamo davanti a una crisi che investe l’intero sistema del trasporto aereo regionale. La continuità territoriale è in difficoltà, Ryanair potrebbe ridurre ulteriormente la propria presenza e gli aeroporti sardi rischiano di perdere collegamenti, traffico e opportunità economiche. La presidente Todde deve assumere direttamente il coordinamento della crisi e convocare immediatamente un tavolo con il Governo, il ministro Salvini, l’ENAC, i gestori aeroportuali e tutti i vettori interessati. Servono soluzioni giuridicamente solide ed economicamente sostenibili, non comunicati polemici e contrapposizioni istituzionali. La Sardegna non può permettersi di perdere contemporaneamente la continuità territoriale e il traffico delle compagnie low cost. Dietro ogni collegamento ci sono cittadini che devono raggiungere il continente per curarsi, lavorare, studiare e viaggiare, imprese e operatori turistici che hanno bisogno di collegamenti affidabili. La presidente Todde e l’assessora Manca abbandonino gli alibi e si assumano le proprie responsabilità. Non possiamo e non vogliamo assistere al “De profundis” del sistema dei collegamenti aerei della Sardegna”.