Allarme trasporti in Sardegna, Pais: «Ryanair pronta a lasciare Alghero e Olbia e a dimezzare i voli da Cagliari»

«Da fonti che ritengo attendibili apprendo che Ryanair si appresterebbe ad annunciare, con effetto immediato, lo stop ai voli su Alghero e Olbia e il taglio del 50 per cento dei collegamenti da Cagliari. Mi auguro vivamente che la compagnia ci ripensi. Proprio per questo la presidente Todde deve intervenire subito, prima che la decisione venga ufficializzata».

Lo dichiara Michele Pais, consigliere comunale della Lega ad Alghero e già presidente del Consiglio regionale della Sardegna.

«Secondo le informazioni in mio possesso, la mancata abolizione dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco per tutto l’anno, sommata al caro carburante, avrebbe ridotto i margini operativi al punto da spingere Ryanair verso questa scelta. Il 21 ottobre la compagnia aveva già annunciato tagli per l’inverno ad Alghero e Olbia, indicando proprio nella mancata abolizione dell’addizionale per tutto l’anno una delle ragioni della riduzione».

«Se queste informazioni saranno confermate, alla crisi della continuità territoriale si sommerà un colpo di proporzioni enormi per tutti e tre gli aeroporti sardi. Dopo la PEC con cui Aeroitalia ha comunicato l’intenzione di lasciare tre rotte in continuità, rischiamo di perdere in pochi giorni anche una parte decisiva dei collegamenti di mercato. È il risultato di scelte disastrose e di una Regione che ha perso credibilità nel rapporto con le compagnie. A pagarne le conseguenze saranno i sardi, con meno voli e un’isola ancora più isolata».

«Di fronte a questa emergenza, ritengo irresponsabile che l’assessora Barbara Manca continui a rispondere con la prospettiva di azioni legali. Le carte bollate non fanno volare gli aerei. Ai sardi serve la certezza dei collegamenti e per garantirla occorre riaprire subito il confronto con i vettori».

«La presidente Todde assuma direttamente la regia della crisi, convochi immediatamente un tavolo sul trasporto aereo e chieda l’intervento del ministro Matteo Salvini. Regione, Ministero, ENAC, gestori aeroportuali e compagnie devono sedersi allo stesso tavolo per salvaguardare i voli, correggere gli errori e ricostruire il rapporto con i vettori. Il diritto alla mobilità dei sardi viene prima di ogni irrigidimento e di ogni calcolo politico» conclude Pais.