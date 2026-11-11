Allarme terrorismo via email: minacce di “genocidio” e scuole evacuate in tutta l’Isola, verifiche anche a Sassari

Una scia di messaggi minatori recapitata via posta elettronica ha paralizzato l’attività didattica in numerosi comuni della Sardegna, provocando lo sgombero immediato di diversi istituti scolastici. A scatenare il panico è stata una missiva dal contenuto delirante e violento, firmata da un certo Mikhail Andropov autoproclamatosi guida del sedicente “Vilayat di Misoginistan”, che conteneva espliciti proclami di rappresaglia e minacce di azioni estreme sul suolo italiano.

La gravità del testo ha spinto i dirigenti di molteplici plessi — dalle strutture per l’infanzia fino alle scuole superiori di Cagliari, Nuoro, Iglesias e dei centri del sud Sardegna — ad attivare i piani d’emergenza e a disporre l’uscita anticipata di alunni e docenti nei piazzali esterni. Le procedure si sono rese necessarie per consentire alle forze dell’ordine di effettuare tutti i controlli del caso. Una situazione vissuta a macchia d’olio in tutta la regione: se in molti istituti si è optato per l’evacuazione totale, in altre realtà — come a Sassari — gli studenti sono rimasti all’interno delle aule, sebbene circondati da un clima di massima allerta e con l’avvio di verifiche mirate.

L’ondata di intimidazioni informatiche, diretta a centinaia di scuole lungo la penisola, ha costretto il governo e i vertici della sicurezza a convocare tavoli d’emergenza straordinari a Roma, mentre gli investigatori proseguono gli accertamenti per risalire agli autori dell’attacco telematico e blindare la rete scolastica nazionale.