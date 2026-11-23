Allarme personale in ospedale: Pais chiede rinforzi alla Regione per il Laboratorio analisi

«La Regione dia una risposta al Laboratorio di Alghero. Parliamo di un servizio strategico per l’ospedale e di un’eccellenza della sanità sarda che oggi ha bisogno di personale. I pensionamenti e, purtroppo, un grave lutto che ha colpito il reparto hanno lasciato un vuoto che va colmato». Così Michele Pais, consigliere comunale della Lega ad Alghero e già presidente del Consiglio regionale della Sardegna.

«La carenza di personale ha già portato a una drastica riduzione degli esami, in particolare delle “curve da carico”. A pagarne le conseguenze sono i pazienti, comprese le donne in gravidanza che oggi devono andare a Sassari per sottoporsi a questo esame, fondamentale per la diagnosi del diabete gestazionale. Per chi vive ad Alghero e nel territorio, questo significa doversi spostare per una prestazione che fino a poco tempo fa era disponibile qui».

«La difficoltà riguarda la Medicina di laboratorio e il Servizio trasfusionale, ma anche Urologia, Medicina, Chirurgia, Ortopedia e altri reparti. Negli anni scorsi avevamo contribuito a rilanciarne l’attività. Oggi quelle prestazioni si sono ridotte sensibilmente, nonostante la dirigenza della ASL, i medici e tutto il personale sanitario facciano salti mortali per garantire i servizi».

«Alla Regione chiediamo di mettere a disposizione il personale necessario, a partire dal Laboratorio, e di indicare tempi certi per ripristinare gli esami e recuperare le prestazioni ridotte negli altri reparti. L’impegno di chi lavora in ospedale va sostenuto con decisioni concrete».