Allarme autotrasporto in Sardegna: mancano gli autisti e il settore rischia la paralisi

L’autotrasporto sardo lancia l’allarme: i camion ci sono, ma mancano gli autisti per guidarli. Quella che fino a pochi anni fa sembrava una difficoltà passeggera si è trasformata in un’emergenza strutturale che minaccia di rallentare l’intera catena logistica dell’Isola, mettendo a rischio l’approvvigionamento di imprese e cittadini.

Il quadro tracciato dall’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna fotografa un comparto in forte sofferenza. Negli ultimi quindici anni l’Isola ha perso 974 aziende del settore trasporto e logistica, passando dalle 3.073 attività del 2009 alle attuali 2.099 (di cui 1.225 artigiane, pari al 58,4%). Un tessuto produttivo che dà lavoro a 8.132 addetti (quasi l’80% nel comparto artigiano), concentrati soprattutto tra Cagliari-Sud Sardegna (948 imprese e 4.153 lavoratori) e Sassari-Gallura (597 realtà e 2.563 addetti), seguite da Oristano (232 aziende) e Nuoro (322).

Il nodo del ricambio generazionale A pesare sul futuro delle imprese è soprattutto l’anagrafe: l’età media dei conducenti di mezzi pesanti supera ormai i 50 anni e i nuovi ingressi non bastano a compensare i pensionamenti. «La carenza di autisti non è più un’emergenza temporanea ma un problema strutturale», avverte Giacomo Meloni, presidente di Confartigianato Imprese Sardegna. «Dobbiamo rendere questa professione nuovamente attrattiva per giovani e donne, offrendo condizioni di lavoro sostenibili e percorsi formativi accessibili».

Oggi, invece, la vita al volante viene percepita come troppo gravosa: ritmi stressanti, alte responsabilità e vincoli burocratici rigidi allontanano le nuove generazioni.

La proposta: più flessibilità senza toccare la sicurezza Per invertire la rotta, l’associazione di categoria chiede di adeguare le norme sui tempi di guida e di riposo alle diverse tipologie di trasporto. «Sicurezza e rispetto delle regole restano pilastri fondamentali – sottolinea Meloni – ma non possiamo applicare gli stessi criteri a chi fa trasporti a lungo raggio e a chi opera nella distribuzione locale, tra decine di fermate quotidiane e continui carichi e scarichi».

La ricetta proposta da Confartigianato prevede una gestione più elastica dell’orario di lavoro per le aziende che applicano il contratto nazionale e sottoscrivono accordi di secondo livello, riconoscendo ai conducenti specifiche indennità per le attese e le operazioni di carico e scarico. Accanto a questo, si punta sulle aggregazioni tra imprese — come consorzi e cooperative — per dividere costi e carichi operativi.

La sponda europea e gli ingressi extra-UE Un aiuto potrebbe arrivare anche da Bruxelles. Le nuove norme europee (Direttiva UE 2025/2205) introducono il “Codice 72” per il riconoscimento delle patenti conseguite in Paesi terzi, snelliscono i tempi burocratici per ottenere la Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) — che oggi richiedono fino a 8-10 mesi — e lanciano l’EU Talent Pool, una piattaforma per incrociare domanda e offerta di lavoro qualificato.

«Le aperture ai conducenti extra-UE sono un passo importante, ma non bastano», conclude Meloni. «La vera sfida è restituire dignità, ruolo sociale e prospettive di crescita a un mestiere indispensabile per la competitività della Sardegna».