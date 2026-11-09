Alguerunners da applausi: Accardo strega New York, Fenu vola sul Lago Maggiore

Un fine settimana da incorniciare per gli Alguerunners, capaci di portare in alto i colori giallorossi su due prestigiosi palcoscenici del running nazionale e internazionale, tra emozioni a stelle e strisce e record cronometrici.

A New York, Massimiliano Accardo ha coronato il sogno di una vita tagliando il traguardo della sua prima maratona nella straordinaria cornice della Grande Mela. Un’esperienza unica, costruita giorno dopo giorno attraverso passione, sacrificio e determinazione. Un traguardo che va ben oltre il cronometro, suggellato dall’orgoglio di indossare la maglia giallorossa in una delle gare più affascinanti e partecipate del pianeta.

I riflettori si spostano poi sul Lago Maggiore, ad Arona, teatro di una prova maiuscola firmata da Giuseppe Fenu. Con uno strepitoso 2h37’15”, che vale il suo nuovo record personale, Peppe ha centrato un risultato straordinario conquistando il quinto posto assoluto, il primo posto di categoria e il prestigioso titolo di primo italiano al traguardo. Un piazzamento di altissimo profilo che conferma la caratura di un atleta capace di primeggiare con costanza ai massimi livelli, frutto di un lavoro rigoroso e di una dedizione totale.

Due storie differenti, due traguardi memorabili e un unico denominatore comune: la passione per la corsa e l’appartenenza agli Alguerunners. A Max e Peppe vanno i complimenti e l’abbraccio di tutta la società per successi che arricchiscono la storia del sodalizio algherese, confermando come ogni atleta contribuisca a rendere grande la squadra.