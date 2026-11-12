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Alguer Family Festival EXTRA, a Casa Gioiosa l’incontro con l’artista Elio Pulli

Alghero si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento di Alguer Family Festival EXTRA, la rassegna di iniziative dedicate a famiglie, bambini e giovani che prosegue nel mese di novembre per arricchire il percorso verso il Cap d’Any 2026.

Venerdì 13 novembre, alle ore 10, gli spazi di Casa Gioiosa ospiteranno “Elio Pulli: una vita per l’arte”, un incontro con il pittore, scultore e ceramista sassarese che quest’anno celebra novant’anni di attività e creatività. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Alghero in collaborazione con il Parco Naturale Regionale di Porto Conte e con lo stesso artista, è rivolta su prenotazione agli studenti delle scuole secondarie di primo grado.

L’appuntamento rappresenta un’occasione per avvicinare i più giovani al percorso umano e professionale di uno dei principali protagonisti dell’arte sarda, ripercorrendo le tappe della sua carriera, le opere e i riconoscimenti ottenuti. Un dialogo diretto pensato per trasmettere alle nuove generazioni il valore della ricerca e della dedizione, mostrando come una passione possa trasformarsi in un vero e proprio progetto di vita.

L’incontro con Pulli rientra nell’estensione autunnale del Family Festival, un cartellone di proposte culturali, educative e di intrattenimento ideato per ampliare l’offerta cittadina in vista delle festività di fine anno.

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