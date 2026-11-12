Alghero volta pagina: dopo trent’anni arriva il nuovo Piano Urbanistico Comunale

Oggi a Porta Terra la presentazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale, presenti Sindaco Raimondo Cacciotto e l’Assessore all’Urbanistica Roberto Corbia, il Presidente del Consiglio Comunale Mimmo Pirisi, il dirigente del Settore Arch. Giuliano Cosseddu, il Prof. Giorgio Peghin, coordinatore scientifico del Piano, presenti diversi consiglieri comunali di maggioranza e minoranza.

Il nuovo Piano Urbanistico Comunale nasce dal lavoro collegiale dell’Assessorato con tutta la Maggioranza e gli Uffici, in un percorso che ha visto in questi mesi anche un confronto costruttivo con i gruppi di opposizione, e dopo trent’anni di proposte arriva a una sintesi che mira a ridare alla città regole urbanistiche chiare che consentano ad Alghero uno sviluppo equilibrato, attento allo straordinario valore ambientale e paesaggistico del territorio e alle esigenze della comunità.

Diritto alla casa, potenziamento di servizi, verde e dotazioni per la città pubblica, qualità urbana, sostenibilità e attrattività del territorio sono i driver principali attorno ai quali la proposta di piano guarda al futuro di Alghero.

Il Sindaco Raimondo Cacciotto lo ha definito “un appuntamento importante e una grande opportunità per la città”. Il lavoro sul Puc è in itinere ad Alghero almeno da 30 anni e ha avuto una accelerazione nelle ultime consiliature con l’approvazione del Piano di valorizzazione della bonifica, il piano particolareggiato del centro di prima e antica formazione di Alghero e Fertilia, con il Pai e da ultimo, nel 2023, con il preliminare del piano “con il quale – ha sottolineato – questa proposta è assolutamente coerente e crediamo sia maturo il tempo per portare a compimento questo sforzo mettendoci dentro il lavoro di questi due anni. Abbiamo lavorato all’aggiornamento del quadro conoscitivo sull’andamento della popolazione e sul patrimonio edilizio ed analizzato approfonditamente il tema della perequazione quale leva per garantire sviluppo, equità e pari dignità”. Un piano che si è evoluto grazie ad un quadro analitico aggiornato e più approfondito, “che ci ha messo nella condizione – ha detto Cacciotto – di indirizzare con più precisione gli obiettivi da raggiungere, su tutti la casa e il diritto all’abitare, la qualità dello spazio pubblico e dei servizi”. Il percorso di confronto ora continuerà e sarà sviluppato con metodo, proprio per mettere nelle condizioni reali tutti di incidere sul piano, attraverso atti che formalmente entreranno dentro il processo di formazione e approvazione dello strumento, così come è stato spiegato oggi. “Un lavoro serio, che merita rispetto e non speculazioni preventive e pregiudizi”.

Il PUC, in coerenza con il piano preliminare discusso e approvato nel 2023, riduce in maniera rilevante il consumo di suolo rispetto alle previsioni del PRG vigente e a precedenti versioni di PUC sviluppate nei decenni passati, prevedendo nuove opportunità di sviluppo urbanistico in un disegno coerente di città, finalizzato a riequilibrare il sistema urbano policentrico fatto di più polarità urbane (città e borgate) caratteristico del territorio algherese, potenziare le dotazioni di standard pubblici mai sviluppati con la vecchia pianificazione urbanistica, garantire soluzioni abitative accessibili a chi oggi fatica a trovare casa, e definire percorsi di sviluppo economico agricolo del territorio, consolidando le scelte fatte nel Piano di conservazione e valorizzazione della Bonifica (PCVB) e ridando slancio, in termini qualitativi e quantitativi, al comparto della ricettività turistico-alberghiera.

“Questa visione – ha detto l’Assessore all’Urbanistica Roberto Corbia – sarà attuata con regole certe, finalizzate a garantire equità ed efficienza in un corretto rapporto tra interesse pubblico e diritti privati, attraverso la perequazione urbanistica: un meccanismo presente nel dispositivo del Piano già dalle precedenti versioni, affinato e specificato in questi due anni dal punto di vista normativo e applicativo, per renderlo concretamente attuabile. Un dispositivo che garantisce una distribuzione equa e uniforme dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra i proprietari di aree interessate da interventi di trasformazione, superando le disparità create dalle tradizionali scelte urbanistiche di zonizzazione, senza lasciare indietro nessuno, e che consentirà alla città di acquisire le aree destinate ai servizi e agli standard necessari al riequilibrio della città pubblica, senza ricorrere all’esproprio”.

Il Piano, così come previsto dall’iter normativo, procede quindi ora verso l’adozione dello strumento in Consiglio Comunale. La discussione in Consiglio sarà preceduta dalla realizzazione di almeno cinque appuntamenti in Commissione Urbanistica, in cui il Piano sarà illustrato e discusso in tutti i suoi aspetti. Per facilitare la condivisione dello strumento, il primo appuntamento, in cui sarà illustrato il Piano nei suoi caratteri generali e di visione e nel quale saranno approfonditi gli aspetti procedimentali dell’iter verso l’approvazione, sarà una «commissione aperta». I successivi appuntamenti vedranno poi il coinvolgimento specifico sia di ulteriori commissioni consiliari sia dei portatori di interesse, in funzione dei temi trattati.

In termini partecipativi e di condivisione del Piano, questa fase sarà anticipatoria della formale consultazione pubblica che, così come previsto dalla norma, si colloca nella fase subito successiva all’adozione dello strumento. “È in quella fase che il percorso di confronto, oltre a dare a tutti la possibilità di presentare osservazioni allo strumento adottato, sarà arricchito con la realizzazione di una serie di appuntamenti tematici e territoriali strutturati ha affermato il presidente della Commissione Urbanistica Emiliano Piras – finalizzati a facilitare il confronto con i portatori di interesse, le associazioni, i comitati di quartiere, i sindacati e la cittadinanza in senso ampio”. I loro esiti confluiranno nel «Quaderno degli Attori», strumento che darà efficacia concreta al percorso, consentendo a tutti di incidere sulle scelte del Piano prima della sua approvazione definitiva. È in questa fase che è prevista l’apertura, negli spazi del Quarter, della «Casa del Piano», uno spazio aperto al pubblico dedicato all’illustrazione dello strumento e nel quale tutti potranno confrontarsi.

Dal centro alle borgate, un’unica città, in equilibrio

Il PUC assume la matrice ambientale e paesaggistica come struttura portante del territorio da tutelare e considera, accanto alla città consolidata, le borgate e le aree rurali come centralità del territorio da valorizzare in un nuovo equilibrio, sia in un’ottica di nuova residenzialità che di nuove opportunità di sviluppo economico. Negli ambiti urbani consolidati il piano potenzia e riequilibra la ricettività turistico-alberghiera, con l’obiettivo di accrescere la qualità dell’offerta nelle strutture alberghiere esistenti e in quelle di potenziale nuova realizzazione (circa 3000 posti letto potenziali in più per accrescere l’offerta ricettiva alberghiera) previste in forma integrata all’interno degli ambiti urbani.

La sostenibilità come bussola

Il PUC, in ambito urbano, agisce nella ridefinizione del margine della città e concentra gli interventi in completamenti urbanistici di aree già sostanzialmente urbanizzate e definite dal nuovo asse della circonvallazione e della tangenziale, con l’obiettivo di farle diventare brani compiuti di città. Allo stesso modo, nelle borgate, il Piano agisce sul potenziamento del ruolo di queste centralità, integrando le nuove opportunità a completamento del tessuto esistente. I nuovi comparti in termini di residenzialità prevedono lo sviluppo potenziale di 580.000 metri cubi, di cui il 20% (circa 115.000 mc) vincolati a un mercato calmierato e convenzionato. In termini di cessioni, questi nuovi volumi produrranno 375.000 metri quadri di nuove aree pubbliche in città e 90.000 nelle borgate: parchi e spazi verdi, parcheggi, infrastrutture per i servizi, aree per edilizia residenziale pubblica. È la parte pubblica della città che cresce, restituendo servizi anche alla città esistente.

Gli obiettivi ambientali sono elevati e innovativi: più spazi verdi, più alberi e indirizzi progettuali finalizzati a rendere Alghero una città più permeabile e resiliente ai cambiamenti climatici, una «città spugna» capace di gestire meglio le acque, agendo sulla permeabilità dei suoli e sul ridisegno dello spazio pubblico, una «città resiliente più verde capace di mitigare gli effetti dell’isola di calore.

Una casa per chi vuole vivere ad Alghero

La popolazione di Alghero cambia, con più over 65 e meno under 35: una tendenza da invertire che ha diverse cause, tra cui, fra le più rilevanti, la difficoltà di accesso alla casa. Gli studi specialistici realizzati, mostrano che in città esiste un’ampia domanda abitativa che resta inespressa, perché l’offerta risponde ad altre logiche: la riduzione del potere d’acquisto e la spinta turistica hanno reso difficile per i giovani e le famiglie, non solo quelle meno abbienti, trovare un alloggio con le caratteristiche desiderate, in un quartiere o in una borgata a cui si sentono legati. Il Piano vincola il 20% del volume residenziale potenziale previsto all’edilizia pubblica e sociale, con nuove opportunità di edilizia residenziale pubblica e di housing sociale diffuse su tutto il territorio, dalla città alle borgate. Una misura fondamentale per le molte famiglie algheresi che oggi faticano a trovare casa nella propria città.

Regole eque: il valore torna alla città

In concreto, attraverso la perequazione urbanistica, il PUC assegna a tutti i terreni coinvolti dalle trasformazioni, pubblici e privati, un valore che prescinde dall’uso finale e che viene tradotto in «diritti edificatori». I proprietari delle aree destinate a verde e servizi pubblici non perdono il valore del proprio terreno: lo ricevono sotto forma di diritti edificatori, che non si esercitano sul posto ma si trasferiscono nelle aree individuate per le nuove costruzioni. Chi costruirà dovrà utilizzare i diritti provenienti da tutto il comparto di trasformazione compresi quelli delle aree che saranno destinate alla città pubblica, riconoscendo il controvalore a chi li ha ceduti. In questo modo nessun terreno vedrà schizzare in alto il proprio valore a scapito di altri. È il PUC stesso a redistribuire il valore: gli attuali proprietari potranno ottenere un vantaggio che non è puramente privatistico, perché corrisponde al vantaggio per la città.

L’adozione non chiude il confronto: lo apre

A partire da Novembre si prevede la realizzazione di almeno cinque appuntamenti in Commissione Urbanistica nei quali sarà illustrato e discusso il PUC tema per tema. Si comincerà con una prima commissione aperta finalizzata a illustrare il Piano nei suoi caratteri generali e di visione e nella quale saranno approfonditi gli aspetti procedimentali dell’iter verso l’approvazione in modo da fornire una guida alla lettura dello strumento. Le sedute successive si concentreranno rispettivamente sull’ambiente e il paesaggio agricolo, la città consolidata, le borgate, con la partecipazione dei portatori di interesse. Infine la discussione conclusiva e il voto in commissione che porterà alla discussione e all’adozione in Consiglio Comunale.

Il processo partecipativo sarà poi articolato nella fase della «consultazione pubblica» che la norma prevede dopo l’adozione del Piano, e che sarà impostata pertanto sulla base di un documento ufficiale che potrà essere discusso con la cittadinanza e i portatori di interesse. Le proposte che emergeranno, insieme alle osservazioni puntuali che tutti i cittadini potranno presentare in questa fase saranno raccolte in un «Quaderno degli Attori», un vero e proprio atto di cui il Comune dovrà formalmente tenere conto nella versione aggiornata del Piano. La valutazione finale sarà poi fatta in sede di co-pianificazione con la Regione: un ultimo passaggio sulla verifica di coerenza del Piano con il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) prima del ritorno in Consiglio Comunale per l’approvazione definitiva dello strumento. Solo allora Alghero avrà un nuovo Piano Urbanistico Comunale pienamente attuativo, costruito con il contributo delle forze politiche, dei portatori di interessi e della cittadinanza.