Alghero vola alla World Travel Market di Londra: promozione internazionale per la Riviera del Corallo

Alghero torna alla World Travel Market (WTM) di Londra, uno dei principali appuntamenti fieristici internazionali dedicati al settore turistico. Dal 3 al 5 novembre, il Consorzio Turistico Riviera del Corallo partecipa alla manifestazione con un desk istituzionale all’interno dello stand della Regione Sardegna, rappresentato dalla presidente Bianca Bradi.

La promozione, realizzata in stretta collaborazione con il Parco Naturale Regionale di Porto Conte — presieduto da Emiliano Orrù —, punta a valorizzare l’intero territorio proponendo un’offerta turistica integrata che va oltre il turismo balneare per abbracciare esperienze, produzioni locali ed eccellenze ambientali e culturali.

All’interno dello spazio espositivo trovano visibilità diverse realtà del tessuto economico e produttivo locale: dai settori vitivinicolo e oleario, rappresentati da Cantina Santa Maria La Palma, Podere Guardia Grande e Accademia Olearia, all’artigianato del corallo, fino al Consorzio del Porto, al Distretto Rurale Alghero-Olmedo e ai servizi di Alghero Experience. Una rete di competenze finalizzata a posizionare Alghero come destinazione attrattiva in ogni periodo dell’anno.

«Essere presenti a manifestazioni internazionali come la World Travel Market è una scelta nella quale ho sempre creduto. La promozione di una destinazione non si esaurisce in una singola iniziativa e non sempre produce risultati immediatamente misurabili: richiede continuità, relazioni e soprattutto la capacità di esserci. Alghero ha tante eccellenze da raccontare e dobbiamo continuare a farlo, dando visibilità a tutte le componenti della nostra offerta turistica e alle imprese che ne fanno parte», dichiara Bianca Bradi, presidente del Consorzio Turistico Riviera del Corallo.

La presidente ha rivolto un ringraziamento al Parco Naturale Regionale di Porto Conte e al suo Consiglio di Amministrazione per il sostegno alla presenza fieristica della destinazione, oltre che alla Regione Sardegna per i continui investimenti nelle occasioni di promozione internazionale dei territori.

La partecipazione alla fiera londinese conferma l’impegno del Consorzio nella costruzione di una rete integrata tra operatori turistici, aziende produttive e istituzioni locali per valorizzare la varietà dell’offerta algherese sui mercati esteri.