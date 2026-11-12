Alghero viaggia nel tempo: il 14 e 15 novembre un fine settimana alla scoperta della civiltà nuragica Fai clic per insegnare a Gmail che questa conversazione è importante

Dopo le leggende delle Janas, l’Alguer Family Festival EXTRA accompagna bambini e famiglie in un nuovo viaggio nella storia della Sardegna. Sabato 14 e domenica 15 novembre il programma propone “I nuraghi e i loro abitanti – Un viaggio alla scoperta della civiltà nuragica”, due giornate tra esperienze creative, attività ludiche, musica, archeologia e visite guidate per conoscere da vicino una delle civiltà più importanti del Mediterraneo.

Il nuovo appuntamento arriva dopo il fine settimana dedicato a “La casa delle fate – Arrivano le Janas!”, che ha animato il centro storico con giochi, racconti e laboratori. Particolarmente partecipata la caccia al tesoro, che ha condotto numerose famiglie tra le vie e le botteghe, coinvolgendo anche le attività commerciali del CCN Al Centro Storico. Un percorso che, insieme ad Alghero Turismo, ha portato nel cuore della città un programma di iniziative rivolte a diverse generazioni.

Il pomeriggio di sabato 14 novembre, a partire dalle 16.30, sarà dedicato alla scoperta della vita quotidiana nei villaggi nuragici. Con “Esploratori del tempo – La caccia al tesoro”, bambini e famiglie potranno attraversare il centro storico alla ricerca di indizi e oggetti, incontrando agricoltori, pastori e artigiani e ricostruendo, attraverso il gioco, abitudini e attività di un’antica comunità.

La musica sarà protagonista in Piazza Ginnasio, dalle 16.30 alle 17.30, con “Ritmi Nuragici”, un Drum Circle curato da Marco Malatesta: un’esperienza collettiva nella quale i partecipanti potranno suonare, ascoltare e creare insieme ritmi ispirati ai suoni degli antichi villaggi.

Dalle 17 alle 19, all’Atelier n. 3, spazio alla manualità con il laboratorio della Pintadera, realizzato in collaborazione con Betta Ceramiche. I partecipanti potranno cimentarsi nella riproduzione di uno degli oggetti più caratteristici della tradizione archeologica sarda. L’attività è gratuita, su prenotazione al numero 342 0277401.

Il programma si arricchisce con un pomeriggio di dimostrazioni e rievocazioni nel centro storico. Alle 18, in Piazza Pino Piras, l’artista Andrea Loddo presenterà “Fusioni sotto le stelle”, una dimostrazione delle antiche tecniche di lavorazione dei metalli, mostrando le diverse fasi della realizzazione di un bronzetto nuragico.

A seguire, il centro storico farà da scenario a una sfilata di abiti nuragici riprodotti artigianalmente, curata dallo stesso artista, per raccontare attraverso abiti e ricostruzioni alcuni aspetti della vita e dell’abbigliamento dell’epoca.

In Piazza Ginnasio saranno inoltre allestiti tre laboratori dedicati ai piccoli archeologi: “Il piccolo archeologo”, con uno scavo simulato alla ricerca di reperti e il rilascio di un attestato; “Crea il tuo reperto e dipingilo”, per realizzare e decorare un oggetto in gesso; “Il Villaggio della comunità”, un’attività collettiva per costruire le capanne di un villaggio attorno a un grande nuraghe.

Il percorso di conoscenza proseguirà con due esposizioni: una mostra di riproduzioni di bronzetti sardi, allestita nell’Atelier 4, e una mostra illustrata itinerante dedicata all’età nuragica, ospitata nelle attività commerciali del CCN Al Centro Storico. Entrambe sono curate da Andrea Loddo.

La scoperta della civiltà nuragica proseguirà nel fine settimana con le visite al Complesso nuragico di Palmavera, aperto sabato 14 e domenica 15 novembre dalle 10 alle 14, con ultimo ingresso alle 13.

L’iniziativa “Alla scoperta del nuraghe Palmavera” offre alle famiglie l’occasione di visitare uno dei siti archeologici più significativi del territorio. L’ingresso è gratuito per i ragazzi fino a 17 anni accompagnati da adulti paganti; è inoltre disponibile una visita guidata al costo di 5 euro a persona, su prenotazione al 329 4385947, in collaborazione con la Cooperativa SILT.

Domenica 15 novembre, alle 17, al Museo Archeologico di Alghero, sarà la volta de “I guerrieri nuragici”: una visita tematica, un racconto ambientato a Palmavera e un laboratorio creativo per costruire il proprio guerriero nuragico in cartoncino. L’attività è rivolta ai bambini dai 7 anni, è gratuita e richiede la prenotazione al 339 4687457. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Giochedù di Eleonora Cattogno.

Con questo terzo fine settimana, l’Alguer Family Festival EXTRA prosegue il percorso di iniziative che mette in relazione famiglie, territorio e patrimonio culturale. Il gioco diventa uno strumento per avvicinare i più piccoli alla storia, mentre laboratori, visite e dimostrazioni permettono di conoscere la civiltà nuragica attraverso esperienze dirette e partecipative.

L’evento è organizzato da Alghero Family e CCN Al Centro Storico, in collaborazione con Alghero Turismo, nell’ambito dell’Alguer Family Festival EXTRA. Un programma che coinvolge anche Andrea Loddo, Betta Ceramiche, Marco Malatesta, Cooperativa SILT e Giochedù di Eleonora Cattogno, con attività distribuite tra il centro storico, il complesso nuragico di Palmavera e il Museo Archeologico.