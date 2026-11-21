Alghero, variazione di bilancio da oltre un milione: risorse per via Vittorio Emanuele, scuole, sport e turismo

Manutenzioni, opere pubbliche, sostegno al turismo, sviluppo economico e contributi per le famiglie: sono questi i campi della variazione al bilancio approvata giovedì scorso dalla Giunta guidata dal Sindaco Raimondo Cacciotto. La manovra finanziaria modula l’avanzo di amministrazione 2025 tra somme disponibili, entrate di competenza e rimodulazioni di spesa, dando risposte concrete sia alla programmazione strategica che alle emergenze del territorio.

“Mentre interveniamo con decisione per risolvere i problemi sulle infrastrutture cittadine, mettiamo in campo strumenti politici nuovi come il fondo per la destagionalizzazione – spiega il Sindaco Raimondo Cacciotto. “Teniamo sempre presente inoltre, precise scelte di campo per una città solidale che non lascia indietro nessuno, anche attraverso la restituzione del decoro ai parchi, agli impianti sportivi e alle strade, in sintonia con le richieste dei cittadini”

Un’attenzione particolare è rivolta alle contingenze e al completamento delle infrastrutture scolastiche. Nel documento sono previsti 190.000 euro per la manutenzione straordinaria urgente del segmento stradale di via Vittorio Emanuele, interessato dalla ricostruzione di una condotta fognaria che sta creando disagi alla viabilità. Come riferito dall’Assessore alle Opere Pubbliche Francesco Marinaro, l’intervento richiederà un’estensione dei lavori per ulteriori 20 metri. Sul fronte dell’edilizia scolastica, arrivano inoltre 323.000 euro di contributo ministeriale per i lavori di completamento della scuola di via Tarragona, risorse indispensabili per definire la riqualificazione in corso dell’immobile.

L’Amministrazione conferma il forte impegno sul decoro urbano e sugli impianti sportivi. Dalla rimodulazione degli stanziamenti di spesa vengono destinati 247.000 euro a diversi interventi di manutenzione diffusa in città, a cui si aggiungono 22.500 euro per l’installazione di tavoli da tennistavolo nei parchi cittadini. Significativi anche gli incrementi contabili per lo sport: 200.000 euro sono destinati ai lavori di manutenzione del campo del Carmine e 140.000 euro all’adeguamento del campo da baseball di via Emilia.

Il documento contabile rafforza la programmazione dell’Amministrazione nell’ambito dell’accordo “Orizzonte Riviera del Corallo / Alghero All Seasons”. Il Comune di Alghero stanzia 200.000 euro – finanziati attraverso l’imposta di soggiorno – per la costituzione di un fondo dedicato, finalizzato a potenziare l’accessibilità al territorio con particolare riferimento ai mesi di bassa stagione.

Infine, la manovra registra un importante incremento delle entrate nel settore dei servizi sociali. Vengono infatti stanziati 226.694,00 euro per il sostegno alle disabilità gravi e 45.850,00 euro per garantire il cofinanziamento comunale del Bonus Nuovi Nati.