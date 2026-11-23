Alghero, torna l’iniziativa “Bottega Amica” della Lega a sostegno del commercio di vicinato

Torna ad Alghero “Bottega Amica”, l’iniziativa promossa dalla sezione locale della Lega e sostenuta da Marco Lombardi per invitare i cittadini a scegliere i negozi della propria città e del proprio quartiere non soltanto durante le festività natalizie, ma nell’arco dell’intero anno. Il messaggio della campagna è sintetizzato nello slogan: «Il Natale passa, le botteghe restano. Aiutiamole a vivere tutto l’anno». Secondo i promotori, l’obiettivo è richiamare l’attenzione sull’importanza del commercio di vicinato e sul ruolo delle piccole attività che contribuiscono quotidianamente a mantenere vive le strade, i quartieri e l’economia della comunità.

«A Natale siamo tutti più propensi a fare acquisti e a cercare regali per amici e familiari – dichiara Marco Lombardi – ma non dobbiamo dimenticarci dei nostri commercianti quando le festività finiscono. Per tante piccole attività, i mesi invernali rappresentano un periodo particolarmente difficile. È proprio in quei momenti che il sostegno dei cittadini diventa ancora più importante».

Nel documento viene evidenziato come il piccolo commercio sia sempre più esposto alla concorrenza delle grandi piattaforme online e ai cambiamenti nelle abitudini di acquisto, con il rischio di assistere alla progressiva chiusura di numerose attività e a ricadute che vanno oltre l’aspetto strettamente economico.

«Dietro ogni bottega c’è una famiglia, ci sono sacrifici, lavoro e spesso una storia che dura da generazioni – prosegue Lombardi –. Quando scegliamo di acquistare in un negozio della nostra città, contribuiamo a sostenere un’attività, a difendere posti di lavoro e a mantenere vivo il nostro quartiere. Non possiamo lamentarci delle serrande abbassate se poi, con le nostre scelte quotidiane, non facciamo nulla per aiutare chi tiene aperte quelle attività».

Un altro aspetto centrale dell’iniziativa riguarda la valorizzazione dei prodotti sardi e delle produzioni locali. Secondo i promotori, il commercio di vicinato e le eccellenze del territorio rappresentano due realtà strettamente connesse, poiché sostenere i negozi cittadini significa dare forza anche ai produttori locali, alle imprese familiari e al tessuto economico isolano.

«La nostra iniziativa vuole essere un messaggio di responsabilità e di sensibilizzazione – aggiunge l’esponente della Lega –. Non chiediamo grandi sacrifici: chiediamo semplicemente di ricordarci che ogni acquisto può fare la differenza. Scegliere le botteghe locali significa investire nella nostra economia, nelle nostre famiglie e nel futuro della città».

Attraverso “Bottega Amica”, la sezione algherese intende coinvolgere cittadini, commercianti e associazioni in un percorso continuativo a favore del commercio di prossimità, con l’obiettivo di preservare il tessuto commerciale di Alghero e della Sardegna.

«Le botteghe non sono soltanto luoghi dove si compra e si vende – conclude Lombardi –. Sono un patrimonio di relazioni, tradizioni, professionalità e identità. Non aspettiamo di perdere l’ultimo negozio per capire quanto fosse importante. Sosteniamo le nostre attività oggi, domani e durante tutto l’anno. Perché una città viva ha bisogno anche delle sue botteghe».