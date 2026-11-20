Alghero, torna la rassegna “Scomposte”: al centro il tema della credibilità femminile

Torna ad Alghero “Scomposte – Storie di donne che non stanno al loro posto”, il progetto del Centro Servizi Culturali della Società Umanitaria che, attraverso i linguaggi del cinema e delle arti performative, mette in discussione ruoli, rappresentazioni e stereotipi imposti alle donne.

Il filo conduttore di questa seconda edizione è la credibilità, una questione che attraversa l’esperienza femminile investendo il riconoscimento della parola delle donne, la loro autorevolezza e la legittimità dei loro vissuti. Chi può essere creduta, a quali condizioni e da chi? Quanto incidono la reputazione, il comportamento, le aspettative sociali e i rapporti di potere sul riconoscimento di una testimonianza? E quali meccanismi culturali continuano a mettere in discussione la parola delle donne, chiedendo loro di dimostrare continuamente la propria attendibilità?

A partire da questi interrogativi, la rassegna costruisce un percorso che attraversa linguaggi e prospettive differenti, esplorando le molte forme attraverso cui la credibilità viene riconosciuta, negata o condizionata.

I primi due appuntamenti Il primo blocco di eventi, in programma il 24 e il 26 novembre, affronta il tema della violenza maschile sulle donne attraverso due opere che ne indagano le conseguenze e i meccanismi di rappresentazione.

Si parte martedì 24 novembre, alle ore 19:00, con la proiezione di La furia, lungometraggio d’esordio nella finzione della regista spagnola Gemma Blasco. La trama segue Alex, una giovane attrice che subisce una violenza sessuale durante una festa di Capodanno, senza riuscire a vedere il volto del suo aggressore. Mentre la protagonista cerca di dare forma al dolore attraverso il teatro, interpretando il personaggio di Medea, suo fratello Adrián si confronta con la rabbia e il senso di impotenza per non aver saputo proteggerla. Una tragedia moderna che esplora le conseguenze del trauma e le diverse forme attraverso cui si manifesta.

Giovedì 26 novembre, sempre alle ore 19:00, sarà invece la volta di Doppio taglio, spettacolo nato dall’incontro tra l’attrice e autrice Marina Senesi e l’esperta di studi di genere Cristina Gamberi. Con uno sguardo che unisce impegno e ironia, la pièce smonta i meccanismi della comunicazione mediatica che condizionano la percezione della violenza contro le donne. Parole, titoli e immagini utilizzati dalla stampa e dal web vengono analizzati per mostrare come anche la più sincera condanna possa riprodurre stereotipi e trasformarsi in un’arma a doppio taglio.

Entrambi gli appuntamenti sono a ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti.