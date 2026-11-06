Alghero, tariffa puntuale e raccolta pannoloni: la Lega chiede chiarezza e tutele per le famiglie

La questione del conferimento dei pannoloni ad Alghero richiede un chiarimento da parte dell’Amministrazione comunale, in particolare alla luce dell’introduzione della tariffa puntuale. A sollevare il problema è il direttivo cittadino della Lega di Alghero — composto dal coordinatore Giorgio Gadoni e dai componenti Salvatore Carta, Marco Lombardi, Gabriella Fadda e Sarah Boette — a seguito della segnalazione di una cittadina che assiste un familiare e che ha evidenziato le difficoltà legate ai nuovi giorni di raccolta. La criticità riguarda le famiglie che gestiscono quotidianamente pannoloni e altri materiali legati all’assistenza di persone anziane o con disabilità, trattandosi di rifiuti inevitabili che non possono essere ridotti con la semplice attenzione alla produzione dei scarti.

Dalla risposta dell’Ufficio Ambiente è stato precisato che i pannoloni possono essere conferiti anche il giovedì insieme al secco. Tuttavia, resta da chiarire se con la tariffa puntuale questi conferimenti incideranno sul calcolo economico o se saranno previste esenzioni o agevolazioni. La stessa nota dell’Ufficio Ambiente fa riferimento al futuro conteggio dei mastelli conferiti e alla possibilità di studiare modalità specifiche per la gestione dei pannoloni. Per questo motivo, la Lega ritiene necessario che il Comune chiarisca le regole e le tutele previste.

«Non si può chiedere alle famiglie che assistono persone anziane o con disabilità di scegliere quanti pannoloni produrre. Sono esigenze legate all’assistenza e alla dignità della persona. La tariffa puntuale deve certamente incentivare comportamenti virtuosi nella gestione dei rifiuti, ma non può trasformarsi in un ulteriore peso economico per chi vive già quotidianamente situazioni di difficoltà. È fondamentale che queste famiglie vengano tutelate con regole chiare e agevolazioni concrete», sottolinea il direttivo cittadino del partito.

La questione sarà portata formalmente all’attenzione dell’Amministrazione comunale tramite un’interrogazione consiliare che verrà presentata dal consigliere comunale della Lega Michele Pais. L’obiettivo dichiarato è ottenere risposte precise sulle modalità di applicazione della tariffa ed evitare costi aggiuntivi a chi deve smaltire materiali sanitari per esigenze non eliminabili né riducibili.

La Lega di Alghero chiede quindi all’Amministrazione risposte chiare prima dell’entrata a regime del nuovo sistema, al fine di individuare un meccanismo che tenga conto di queste particolari esigenze ed evitare ulteriori difficoltà a chi si prende cura dei propri familiari.