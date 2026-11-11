Alghero svela “La Nit de l’Alguer”: videomapping e luci per accendere il centro storico in inverno

Da dicembre 2026 a marzo 2027 il centro storico di Alghero diventerà lo scenario di un racconto per immagini e luce. “Alghero Immersive Experience – La Nit de l’Alguer” è il progetto di videomapping e installazioni multimediali promosso dalla Fondazione Alghero, di concerto con il Comune, presentato questa mattina al Quarter dal presidente Graziano Porcu, alla presenza del sindaco Raimondo Cacciotto e delle assessore alla Cultura, Raffaella Sanna, e al Turismo, Ornella Piras. La prima stagione, intitolata “La stagione della Luce”, si articolerà in diciotto episodi distribuiti in sette luoghi del centro storico: Lo Quarter, piazza Ginnasio, il Teatro Civico, piazza Civica, Porta a Mare con l’Arco Benvenuto, le mura esterne del Forte della Maddalena e il Palazzo Comunale. Gli allestimenti avranno carattere temporaneo e non invasivo, senza alcun intervento sulle strutture architettoniche.

Elemento distintivo del progetto è il rinnovamento continuo della programmazione: il videomapping cambia completamente tema ogni settimana. Diciotto episodi e diciotto narrazioni differenti, pensati per offrire a cittadini e visitatori un motivo per tornare a vivere il centro storico nel corso dell’intera stagione. I contenuti saranno svelati progressivamente. Il mese di dicembre sarà scandito da un appuntamento quotidiano. Tra le novità figura inoltre un personaggio originale ispirato al simbolo della città, protagonista di un racconto a episodi rivolto in particolare alle famiglie e ai più giovani.

“Introduciamo un nuovo strumento di valorizzazione e promozione della città” ha dichiarato il presidente della Fondazione Alghero, Graziano Porcu. “Mettiamo le tecnologie e i linguaggi contemporanei al servizio del nostro patrimonio, per offrire un modo nuovo di vivere il centro storico. Alghero, in questo progetto, va vista prima che raccontata”. Per il sindaco Raimondo Cacciotto le piazze, le mura e gli edifici storici custodiscono una parte importante dell’identità: vogliamo renderli protagonisti di un’esperienza condivisa, capace di coinvolgere cittadini e visitatori. L’assessora alla Cultura Raffaella Sanna ha sottolineato come “raccontare il patrimonio attraverso nuovi linguaggi significa renderlo più accessibile, soprattutto alle giovani generazioni”. L’assessora al Turismo Ornella Piras ha posto l’accento sulla destagionalizzazione: “La Nit de l’Alguer crea nuove motivazioni di visita nei mesi invernali. È un ulteriore passo verso una destinazione da vivere tutto l’anno”. Il progetto si inserisce nella strategia condivisa tra Fondazione Alghero e Amministrazione comunale per ampliare l’offerta culturale e turistica della città anche al di fuori della stagione estiva. Il calendario e i dettagli dei singoli episodi saranno comunicati nelle prossime settimane.