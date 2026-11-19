Alghero si accende per le feste: al via l’installazione delle luminarie natalizie

In corso da alcuni giorni i lavori per la realizzazione del progetto coordinato di illuminazione decorativa e scenografica in diverse vie, piazze e punti strategici della città di Alghero. Come per l’anno scorso. l’Amministrazione ha voluto iniziare per tempo, sotto il coordinamento dell’Assessorato alle Attività Produttive dell’Assessora Ornella Piras, e in sinergia con i servizi Manutenzioni e Opere Pubbliche. Le decorazioni luminose faranno da cornice al calendario di eventi che la Fondazione Alghero sta mettendo a punto, nell’ambito di un progetto che è stato sviluppato prevedendo soluzioni differenti in funzione delle caratteristiche di ciascuna area, con l’obiettivo di creare un allestimento armonico e riconoscibile, valorizzando contemporaneamente gli spazi urbani, le alberature, le rotatorie e gli elementi architettonici.

Il progetto nasce da una visione condivisa e si inserisce armoniosamente in una più ampia rete di iniziative natalizie. Le opere in corso si integrano con i programmi analoghi della Fondazione Alghero e dei Centri Commerciali Naturali di Sant’Agostino, Fertilia e Centro Storico, dando vita a un percorso di composizione dagli esiti particolarmente suggestivi. Una stretta collaborazione che permette di unire le forze e moltiplicando l’impatto visivo ed emotivo degli allestimenti. Il risultato è un mosaico luminoso coerente e diffuso, per accompagnare i visitatori dalle principali arterie cittadine fino alle vetrine dei negozi di vicinato, sostenendo concretamente il tessuto economico locale e trasformando l’intera città in un’unica, grande scenografia festiva.