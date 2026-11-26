Alghero, si accende il Natale: via con luminarie, mercatini e pista di pattinaggio

Alghero si veste di luce e si prepara a vivere la magia del Natale. Da domani, venerdì 27 novembre, con l’accensione delle prime luminarie, l’apertura del Mercatino di Natale e della pista di pattinaggio sul ghiaccio, entrerà ufficialmente nel vivo l’atmosfera delle festività. Le suggestive scenografie luminose impreziosiranno vie e piazze, regalando un volto nuovo alla città. Nel centro storico, tra artigianato, idee regalo e specialità del territorio, il Mercatino di Natale contribuirà ad animare le passeggiate e a rendere ancora più coinvolgente l’esperienza delle feste. Un primo weekend tra musica, cultura e spettacolo. Ad arricchire il fine settimana inaugurale saranno due appuntamenti di grande valore artistico e culturale, nel segno della tradizione musicale algherese e del teatro.

Venerdì 27 novembre, alle ore 20.30, nella suggestiva cornice della Cattedrale di Santa Maria, spazio alla musica con “Senyal del Judici, l’Alguer i el Cant de la Sibil·la”, concerto inserito nel programma dell’Estudi Polifònic, interpretato dal Coro Polifonico Algherese con Gabriele Catalano, Laura de Castellet, Mariona Sagarra e l’Ensemble Strumentale Arte in Musica. Un appuntamento a cura del Coro Polifonico Algherese che celebra il prezioso patrimonio musicale e identitario della città. Sabato 28 novembre (ore 20.30), il Teatro Civico Gavì Ballero ospiterà invece “Viaggio in Italia”, spettacolo teatrale ispirato all’omonimo testo di Johann Wolfgang Goethe, con adattamento e regia di Angelo Trofa, in scena con Emanuele Bosu. Una produzione di Akroama – Teatro Stabile di Innovazione, inserita nella rassegna Teatri di Prima Necessità – Autunno 2026, a cura della Compagnia Teatro d’Inverno. Sarà il primo di una lunga serie di fine settimana che accompagneranno Alghero verso il Natale e il nuovo anno. Grande attesa anche per La Nit de l’Alguer – Alghero Immersive Experience, l’inedito progetto di videomapping che trasformerà sette luoghi della città in straordinarie scenografie animate, attraverso un racconto immersivo fatto di luci, immagini, storia e identità. Nel mese di dicembre, poi, l’apertura della Casa di Babbo Natale nella Torre Sulis (5 dicembre) e l’immancabile accensione del grande Albero di Natale in Piazza Porta Terra (8 dicembre), simbolo delle festività algheresi e occasione di incontro per tutta la comunità.

«Vogliamo regalare alla città un Natale da vivere e da condividere, capace di emozionare grandi e piccoli, valorizzare la bellezza dei nostri luoghi e creare nuove occasioni di socialità. L’accensione delle luminarie rappresenta il primo momento di un percorso ricco di sorprese, costruito con entusiasmo e con il prezioso contributo delle associazioni e delle tante professionalità del territorio», sottolinea il presidente della Fondazione Alghero, Graziano Porcu. Tradizione e innovazione, cultura e intrattenimento si incontrano in un programma promosso dalla Fondazione Alghero e dal Comune di Alghero, con il sostegno della Regione Sardegna – Assessorato al Turismo, pensato per rendere la città ancora più accogliente, animare il tessuto commerciale cittadino e rafforzare l’attrattività della destinazione anche durante i mesi invernali. Si accendono le luci, si moltiplicano le emozioni. Ad Alghero comincia la magia del Natale.