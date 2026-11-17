Alghero senz’acqua per 24 ore: rubinetti a secco da giovedì 19 novembre per lavori sull’acquedotto

L’Enas, Ente acque della Sardegna, ha programmato per giovedì 19 novembre 2026 alcuni interventi di manutenzione straordinaria lungo la linea dell’acquedotto Coghinas 2 che rifornisce di acqua grezza i potabilizzatori Abbanoa di Truncu Reale (al servizio di Sassari, Porto Torres e Stintino) e di Monte Agnese, al servizio di Alghero. Giovedì quindi sarà interrotta l’erogazione verso la rete idrica del centro abitato di Alghero a partire dalle 8.30 a seguito della mancata alimentazione del potabilizzatore di Monte Agnese. Abbanoa conta di ripristinare l’erogazione alle 8.30 della mattina di venerdì 20 novembre. Saranno operativi i servizi sostitutivi con autobotti in via de Gasperi, via Corsica (La Pietraia) e piazzale della Pace dalle 8.30 sino al rientro dell’emergenza; per le Borgate Fertilia-Maristella, l’erogazione sarà garantita delle scorte presenti nei serbatoi locali.