Alghero senz’acqua lunedì 30 novembre: stop di 24 ore e servizi autobotti

L’Enas, Ente acque della Sardegna, ha programmato per lunedì 30 novembre 2026 alcuni interventi di manutenzione straordinaria lungo la linea dell’acquedotto Coghinas 2 che rifornisce di acqua grezza i potabilizzatori Abbanoa di Truncu Reale (al servizio di Sassari, Porto Torres e Stintino) e di Monte Agnese al servizio di Alghero. I lavori di Enas, che avranno una durata di 16 ore (dalle 8 alle 24 di lunedì) comporteranno la sospensione della fornitura dal Coghinas.

Ad Alghero, nel centro abitato, sarà interrotta l’erogazione idrica della città a partire dalle 8 della mattina di lunedì 30 novembre. Abbanoa conta di ripristinare l’erogazione alle 8 della mattina di martedì 1° dicembre. Saranno operativi i servizi sostitutivi con autobotti in via de Gasperi, via Corsica (La Pietraia) e piazzale della Pace dalle 8.30 sino al rientro dell’emergenza;

Nelle Borgate Fertilia-Maristella, l’erogazione sarà garantita delle scorte presenti nei serbatoi locali.