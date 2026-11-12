Alghero, scontro sui fondi regionali: il centrodestra contro il consigliere Di Nolfo

Nuovo scontro politico ad Alghero intorno all’attribuzione dei meriti per i finanziamenti regionali destinati al territorio. A sollevare la polemica sono i capigruppo consiliari del centrodestra — Marco Tedde (Forza Italia), Salvatore (UDC), Michele Pais (Lega), Cocco (Fratelli d’Italia), Fadda (Prima Alghero) e Caria (Riformatori) — che in una nota congiunta criticano l’operato e la comunicazione del consigliere regionale Valdo Di Nolfo.

Al centro della contestazione vi sono le recenti assegnazioni di fondi per la Polizia Locale e per l’area protetta algherese. “Di Nolfo continua ad appuntarsi medagliette che non gli appartengono. Prima il finanziamento per la Polizia Locale, ora i 75 mila euro destinati al Parco di Porto Conte”, affermano gli esponenti dell’opposizione, precisando che “in entrambi i casi si tratta di risorse assegnate sulla base di criteri e decisioni regionali, senza alcuna iniziativa riconducibile al consigliere”.

Nel dettaglio, i capigruppo spiegano che “per la Polizia Locale il riparto segue parametri oggettivi, mentre per Porto Conte lo stanziamento rientra nell’intervento promosso dall’assessora regionale all’Ambiente Rosanna Laconi, con risorse distribuite in parti uguali tra i quattro parchi naturali terrestri della Sardegna”.

I firmatari del documento puntano il dito anche contro le modalità con cui i provvedimenti sono stati comunicati: “Nel caso della Polizia Locale, persino il Comandante ha ringraziato l’assessore regionale, ma non Di Nolfo. Anche sul Parco, il consigliere ringrazia l’assessora Laconi e il presidente e il CdA dell’ente, salvo poi presentare il provvedimento come una propria iniziativa di attenzione per Alghero”. Una condotta che il centrodestra definisce come “il solito tentativo di mettere il cappello sul lavoro degli altri”.

La nota si conclude con una sollecitazione politica rivolta all’esponente della maggioranza regionale: “Siamo ancora in attesa che l’unico rappresentante di Alghero in Consiglio regionale si impegni per ottenere risultati concreti e risorse aggiuntive per la città. Basta propaganda sterile e appropriazioni di meriti altrui. Alghero ha bisogno di un rappresentante che porti risultati, non di un collezionista di medagliette”.