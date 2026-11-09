Alghero-Santa Teresa, febbre da Coppa: al “Mariotti” è l’ora della semifinale d’andata

Novanta minuti ad altissima intensità per inaugurare il penultimo atto della competizione tricolore e mettere un primo mattone verso la finalissima regionale. Questo mercoledì, 11 novembre (fischio d’inizio ore 15:00), lo stadio Mariotti sarà il palcoscenico della semifinale d’andata di Coppa Italia di Eccellenza 2026/27 tra l’Alghero e il Santa Teresa.

Entrambe le formazioni arrivano al prestigioso appuntamento dopo aver superato con determinazione il turno precedente. I giallorossi guidati da mister Giorico hanno staccato il pass eliminando il Bonorva al termine di un vibrante doppio confronto nei Quarti (vittoria per 2-3 all’andata al “Chessa” e pareggio per 2-2 tra le mura amiche). Il Santa Teresa, dal canto suo, ha raggiunto le migliori quattro della Sardegna avendo la meglio contro il Calangianus.

La sfida arriva in un crocevia cruciale della stagione per entrambe le compagini: L’Alghero viaggia sulle ali dell’entusiasmo: reduce dal prezioso blitz esterno per 1-2 sul difficile campo del Lanusei (la terza vittoria consecutiva in campionato), la formazione giallorossa si è issata al quarto posto a quota 16 punti, in piena zona vertice.

Il Santa Teresa è reduce dal pirotecnico 2-2 casalingo di domenica contro l’Iglesias in uno dei big match di giornata: un pareggio che è costato ai galluresi il primato in classifica, ora occupato dall’Ilvamaddalena.

Quello di mercoledì pomeriggio sarà soltanto il primo capitolo della contesa: la sfida di ritorno, che decreterà la squadra finalista, andrà in scena tra due settimane, mercoledì 25 novembre, sul campo del Santa Teresa.

Proprio alla luce del doppio confronto sui 180 minuti, conquistare un risultato positivo nella gara d’andata davanti ai propri sostenitori risulterà fondamentale. Per questo motivo la società invita calorosamente tutta la città, gli appassionati e il popolo giallorosso a riempire gli spalti del “Mariotti” per sostenere a gran voce capitan Scognamillo e compagni in una delle partite più importanti della stagione.