Alghero riscopre la sua storia: al via il ciclo di conferenze dello storico Tonino Budruni

Prenderà il via mercoledì 11 novembre il ciclo di conferenze dedicato alla riscoperta della memoria collettiva e dell’identità storica di Alghero. L’iniziativa, articolata in sei appuntamenti, è curata e condotta dallo storico, saggista e scrittore algherese Tonino Budruni ed è organizzata dall’Associazione T.E.S.A., con il patrocinio del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero.

Il primo incontro svelerà il ruolo strategico del porto cittadino, aprendo un percorso divulgativo che toccherà diverse tappe fondamentali della storia sociale, economica e culturale della città.

Il calendario completo degli incontri:

Mercoledì 11 novembre (ore 18:00): Il porto di Alghero (appuntamento inaugurale).

Venerdì 20 novembre (ore 18:00): Vita quotidiana ad Alghero, dalle origini al XX secolo.

Mercoledì 25 novembre (ore 18:00): Alghero e il Mediterraneo.

Venerdì 27 novembre (ore 18:00): La rivolta popolare di Alghero, con l’analisi e la presentazione di un documento inedito del 1945.

Giovedì 3 dicembre (ore 18:00): Dal chicco di grano al pa punyat, un viaggio nella storia della tradizione panificatoria algherese.

Venerdì 11 dicembre (ore 18:00): La Lepanto Cecchini, incontro conclusivo incentrato sulla storia e sul prestigio della ristorazione algherese nel mondo.